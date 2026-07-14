AGIA MAGALLANES INVITA A CONOCER EL TRABAJO DE 18 EMPRENDEDORES EN EXPOSICIÓN DEL 23 AL 25 DE JULIO EN PUNTA ARENAS

El presidente de la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA), César Alderete, participó la mañana de este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó el trabajo que desarrolla la organización para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de la región, además de presentar las próximas actividades que reunirán a emprendedores locales.

Uno de los anuncios centrales fue la realización de una nueva exposición en el showroom de Zona Franca, ubicado frente a la pista de patinaje, donde 18 socios de AGIA Magallanes exhibirán sus productos entre el 23 y el 25 de este mes.

"La idea nuestra es darle más visibilidad mayormente a los socios, siempre le priorizamos eso nosotros", señaló Alderete, destacando que la iniciativa busca proyectar el trabajo de los emprendedores regionales en un espacio de alta afluencia de público.

La muestra reunirá una amplia variedad de productos, entre ellos vestuario, tejidos, muebles rústicos, plantas, vinos artesanales, carnes ahumadas y chorizos, entre otras propuestas elaboradas por emprendedores locales.



Invitación a nuevos socios



Durante la entrevista, Alderete reiteró el llamado a que nuevos emprendedores se incorporen a la asociación, enfatizando que el único requisito fundamental es encontrarse formalizados.

"Todas las pymes, la gente joven que está iniciándose en este difícil rubro... todos ellos están invitados", indicó.

Asimismo, agregó que "se les pide que estén netamente formalizados", explicando que posteriormente cada postulación es evaluada por un comité antes de concretar su ingreso al gremio.

El dirigente valoró además el interés que ha despertado AGIA durante las últimas semanas.

"Esta última semana hemos tenido bastantes visitas de nuevos socios, que para nosotros es muy importante, que vaya creciendo la asociación", afirmó.



Reelección y nuevos desafíos



Alderete también confirmó que fue reelegido como presidente de AGIA Magallanes por un nuevo período que se extenderá hasta 2028, luego de las recientes elecciones del directorio. Precisó además que hubo renovación en otros cargos directivos, incorporando nuevos integrantes al equipo.

"Gente nueva ingresó, que le hace muy bien eso a los directorios... tenemos que ir soltando de a poquito e ir preparando gente nueva", sostuvo.

Reactivación económica y Expo Magallanes 2027



Respecto al escenario económico regional, el presidente de AGIA reconoció que los primeros meses del año fueron complejos, aunque observa señales positivas en la relación con las nuevas autoridades.

"La verdad es que hemos tenido hartas conversaciones con distintos eslabones acá de la región... al principio no estaba muy claro, pero de a poquito parece que se han ido despejando y están abriendo camino", expresó.

No obstante, insistió en la necesidad de impulsar la economía local.

"Necesitamos una reactivación regional urgente", afirmó.

En esa línea, adelantó que AGIA iniciará de forma anticipada la organización de la próxima Expo Magallanes.

"Queremos hacer el lanzamiento la próxima semana de la Expo Magallanes 2027", anunció.

Explicó que la decisión busca generar un trabajo previo con las empresas para fortalecer la participación.

"La idea es acercarnos, conversar y mostrar un plan de trabajo para poder hacer un llamado a la empresa regional para que esté aportando, esté con nosotros como siempre ha estado", señaló.



Un centro de eventos para Magallanes



Otro de los temas abordados fue la necesidad de contar con una infraestructura permanente para grandes eventos en Punta Arenas.

A juicio del dirigente, la región mantiene una deuda en esta materia, considerando el creciente número de congresos, seminarios y actividades masivas que se desarrollan durante el año.

"Se necesita un centro de eventos grande y la verdad de las cosas es que estamos al debe con eso", afirmó.

Actualmente, explicó, gran parte de las actividades deben desarrollarse en establecimientos educacionales, espacios que muchas veces resultan insuficientes para albergar la magnitud de eventos como la Expo Magallanes.



Integración nacional y fortalecimiento del gremio



Finalmente, Alderete informó que AGIA Magallanes pasó a integrar una asociación gremial de carácter nacional, lo que permitirá generar vínculos con organizaciones de otras regiones e intercambiar experiencias.

Asimismo, reiteró la invitación a emprendedores innovadores a acercarse al gremio.

"Hay harta gente joven, muy creativa y nosotros siempre estamos buscando a la gente joven y creativa. Siempre las puertas están abiertas", concluyó.

La exposición organizada por AGIA Magallanes se desarrollará entre el 23 y el 26 de este mes en el showroom de Zona Franca, frente a la pista de patinaje, en el mismo horario de funcionamiento del recinto franco. Allí, los visitantes podrán conocer el trabajo de 18 emprendedores regionales y acceder a una variada oferta de productos elaborados en Magallanes.

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