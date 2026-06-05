CLUB DE INNOVACIÓN BECA A 46 EMPRENDEDORES DE MAGALLANES VINCULADOS A TRANSICIÓN ENERGÉTICA E H2V

​Desde las dependencias de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, un grupo de 46 becados emprendedores de la región comenzaron con las clases del programa formativo “Energía Productiva Magallanes” energiaproductiva.cl, desarrollado por Club de Innovación, con apoyo de Corfo, y cuyo objetivo es fortalecer el encadenamiento productivo local -es decir la vinculación entre empresas de distintos eslabones- en torno a las áreas de transición energética e hidrógeno verde (H₂V) en la región.



La convocatoria estuvo dirigida a emprendimientos, empresas locales, proveedores tecnológicos y a personas naturales que poseen ideas de negocio en torno al tema. En total el programa becó a 46 personas, incluyendo 32 hombres y 14 mujeres. Del total del grupo, 38% poseen emprendimientos formalizados y un 62% ideas de negocio.



Diversos son los ámbitos de negocio que representan los becados, incluyendo; ​Hidrógeno Verde, transición energética y descarbonización​ (27%); Tecnología y digitalización aplicada a la industria​ (22%); Sostenibilidad y economía circular​ (22%); Infraestructura, logística y operación en territorios extremos​ (18%); Servicios industriales y proveedores para empresas ​(13%); e Hidrógeno Verde y cadena de valor asociada​ (7%).



Se espera que la aplicación de este programa tenga impacto directo en los negocios de las empresas locales becadas, fortaleciendo sus capacidades comerciales, técnicas y operativas para identificar, adaptar y posicionar soluciones dentro de la cadena de valor de empresas tractoras según las temáticas ya mencionadas.



Inauguración



La actividad inaugural contó con la participación de las y los becados, el director regional de Corfo Magallanes, Javier Romero Valenzuela, el decano de la Facultad de Ingeniería UMAG, Dr. Claudio Gómez Fuentes, junto a Adriana Guerrero Gajardo, gerenta general del Club de Innovación, quienes destacaron la importancia de generar capacidades y oportunidades para el desarrollo sostenible del territorio.



En esa línea, Adriana Guerrero Gajardo, gerenta general del Club de Innovación, expresó que, “con el inicio de Energía Productiva Magallanes, reafirmamos nuestro compromiso con una transición energética que también genere capacidades, oportunidades y desarrollo desde el territorio. Como Club de Innovación, nos interesa impulsar el encadenamiento productivo porque creemos que el crecimiento de esta nueva industria debe incorporar a emprendedores, proveedores tecnológicos y empresas regionales. Nuestro foco es que Magallanes no solo sea escenario de esta transformación, sino también protagonista, articulando innovación, talento local y conexión con las empresas tractoras de la región”.



Asimismo, Javier Romero Valenzuela, director regional de Corfo Magallanes y la Antártica Chilena, agregó: “Como Corfo, a través de los programas Viraliza buscamos preparar a las empresas regionales para integrarse a nuevas cadenas de valor industriales. Esto apunta a fortalecer la competitividad de sectores que hoy ya son clave para Magallanes, como la logística, la construcción, la electricidad, el montaje industrial, la mantención, los servicios portuarios y las soluciones tecnológicas en preparación para la primera ola de la industria del hidrógeno verde (H2V) y el desarrollo de las otras industrias importantes para la Región. Nuestra apuesta es que las mipymes eleven sus estándares, desarrollen nuevas capacidades y se vinculen tempranamente con empresas tractoras, accediendo así a nuevas oportunidades productivas”.



Primera clase y próximos pasos del programa



Los becarios serán parte de un programa formativo que incluye el desarrollo de módulos teórico-prácticos, con clases y networking presencial en la ciudad de Punta Arenas. La primera clase la dictó el Dr. Humberto Vidal (CERE-UMAG), quien invitó a las y los participantes a pensar en grande, desarrollar una mentalidad de innovación, fortalecer sus modelos de negocio y conectar con las oportunidades que ofrece el ecosistema energético y productivo de la región.



Las siguientes clases serán dictadas por una multidisciplinaria red de mentores y mentoras, compuesta por: Bernardita Ortiz, gerenta general Patagonia Circular; Hernán Benavente, fundador de IGO Technologies; Ximena Ulloa, especialista en sistemas integrados de gestión de calidad; Gabriela Zúñiga, especialista en agilidad organizacional de INNCREMENTAL; entre otros especialistas provenientes de la región.



Junto a las clases, la planificación incluye dos visitas técnicas que fomentan el aprendizaje en terreno, la conexión con prácticas reales, y culminará con un día de presentaciones, donde cada participante expondrá su proyecto en formato pitch ante un comité de expertos.



Además del liderazgo del Club de Innovación y Corfo, la iniciativa cuenta con aliados estratégicos que la conectan directamente con la industria, incluyendo la Universidad de Magallanes como espacio formativo, junto a HIF Global y EDELMAG, quienes acercan a los participantes a la operación real del sector energético a través de experiencias en terreno. Además colaboran Marval, WEF Chile, Grupo MiPyme y Discóbolo Certificados Digitales, fortaleciendo el alcance y la proyección del programa.

