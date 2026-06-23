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23 de junio de 2026

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MAGALLANES: “LA MIGRACIÓN HACIA OTRAS ENERGÍAS ES TAMBIÉN ESTRATÉGICA Y GEOPOLÍTICA”, SEÑALA PRESIDENTE DEL FESIT CHRISTIAN GARCÍA

Aquí hidrógeno verde

cgarciacastillo

Esta mañana, en el programa “Aquí hidrógeno verde” de Polar Comunicaciones, el contador auditor y presidente de FESIT, Christian García Castillo, abordó el desarrollo del hidrógeno verde en Magallanes, el rol de las leyes de excepción y el debate tributario que rodea a la región en un contexto de transición energética.

Durante la conversación, García sostuvo que los proyectos vinculados al hidrógeno verde no deben ser vistos como una apuesta cerrada o fracasada, sino como iniciativas de largo plazo que todavía se encuentran en etapa de maduración. A su juicio, la región no solo debe valorar la eventual inversión industrial, sino también el conocimiento técnico acumulado en el proceso, el que —según planteó— puede servir para otras actividades productivas futuras.

Es un error pensar que la industria está muerta”, afirmó, al destacar que existen datos, estudios y aprendizajes que constituyen un activo intangible para Magallanes. En esa línea, explicó que la transición energética responde tanto a razones medioambientales como a factores geopolíticos, lo que refuerza la necesidad de mantener una mirada estratégica sobre este tipo de desarrollos.

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo enfocado en la comunicación pública de estos proyectos y en las expectativas que se generaron en torno a ellos. García reconoció que hubo especulación en torno al valor de los terrenos y a los impactos inmediatos, pero insistió en que la región logró posicionarse de manera temprana y coordinada dentro del mapa del hidrógeno verde, especialmente a partir del trabajo conjunto entre actores públicos, privados y académicos.

En el plano tributario, el presidente de FESIT profundizó en las leyes de excepción que operan en Magallanes, señalando que su lógica debiera ser la de impulsar la inversión y no la de transformarse en beneficios permanentes para la rentabilidad de las empresas. En su opinión, los incentivos deberían estar orientados principalmente a la inversión en activos físicos y no a rebajas asociadas a utilidades o retiros.

Los beneficios tienen que estar apuntados a la inversión y no a los remakes de utilidades”, planteó, al sostener que herramientas como la depreciación instantánea o créditos tributarios focalizados serían más eficaces para promover actividad económica real.

García también se refirió al futuro de la Zona Franca y a la discusión sobre su concesión, advirtiendo que cualquier revisión debe hacerse con anticipación para no afectar la certeza jurídica ni las decisiones de inversión. A su juicio, el debate no solo debe concentrarse en la mantención de las franquicias, sino también en la posibilidad de incorporar nuevos servicios a la legislación, algo que —recordó— ya existe en otras experiencias internacionales.

Respecto del eventual impacto de nuevas actividades energéticas en la generación de recursos para la región, sostuvo que un mayor nivel de inversión podría traducirse en más ingresos de destinación regional y local, tanto para el Gobierno Regional como para los municipios. También mencionó otros mecanismos de recaudación territorial, como patentes y tributos asociados a sectores específicos.

Finalmente, al ser consultado por el plan de reconstrucción nacional y la propuesta de rebaja de la tasa de impuesto de primera categoría, García expresó reparos, indicando que una disminución tributaria general no necesariamente incentiva la inversión. En su opinión, el camino más efectivo es diseñar instrumentos que premien directamente el gasto de capital y la generación de empleo formal.

La entrevista se desarrolló en el marco del espacio “Aquí Hidrógeno Verde”, emitido por Polar Comunicaciones, donde semana a semana se analizan los desafíos y oportunidades de la transición energética en Magallanes.




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