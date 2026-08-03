CORE JUAN MORANO PIDE CAUTELA ANTE ANUNCIOS DE INVERSIÓN Y PLANTEA REFORMAR EL MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN MAGALLANES

El consejero regional Juan Morano Cornejo llamó a mantener cautela frente a los anuncios de nuevas inversiones para Magallanes y planteó una profunda revisión de la política habitacional de la región, durante una entrevista concedida la mañana de este lunes al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

Consultado por la serie de proyectos que han marcado la agenda regional en las últimas semanas —como nuevas iniciativas vinculadas al hidrógeno y amoníaco verde, la expansión de la acuicultura, la perforación horizontal de ENAP y la eventual instalación de centros de datos—, Morano sostuvo que es necesario moderar las expectativas hasta que las iniciativas se materialicen.

"Hay que tener control de las expectativas. (...) Si uno revisa la prensa hace 30 años ya va a escuchar que se decía que estaba por partir el hidrógeno verde, el metanol dos y el amoniaco y cada cierto tiempo como que resucita la idea. (...) Yo, la verdad, espero más que primeras piedras, cortes de cinta, digamos, en un lenguaje coloquial, en el sentido de que son demasiados los anuncios. De repente no se concretan."

El consejero explicó que la experiencia demuestra que muchos anuncios públicos tardan años en concretarse y puso como ejemplo la meta habitacional anunciada por el Gobierno.

"Vamos a hacer 8.500 viviendas estos próximos tres años. (...) Yo pensé, cuando lo escuché, ¿tendrán la plata, tendrán el subsidio? (...) Eso es un anuncio, pero que todavía no hay nada."

Propone cambiar el modelo habitacional

Uno de los principales temas abordados por Morano fue la necesidad de modificar el actual sistema de desarrollo de proyectos habitacionales, criticando que las propias empresas constructoras actúen como entidades patrocinantes.

"Es algo que hay que cambiar urgentemente. La unidad técnica tiene que volver o al municipio o a otro ente público que la pueda hacer correctamente."

A su juicio, el modelo vigente entrega un rol social a empresas cuyo objetivo natural es desarrollar negocios.

"Estamos prisioneros de las grandes empresas inmobiliarias (...) ellos ponen la música y nosotros ponemos la plata."

Asimismo, propuso recuperar una política de proyectos habitacionales de menor escala, distribuidos dentro de la ciudad, privilegiando la densificación del centro urbano.

"¿Por qué no hacer 20 casas, 30 casas? ¿Por qué hay que hacer 200 o 300? (...) Hay lugares en que tienes un frente de 20 metros, 50 de fondo y en medio no hay nada. ¿Por qué no hacer ahí soluciones habitacionales?"

También sostuvo que el subsidio destinado a la clase media ya no responde al valor real de las viviendas.

"El subsidio de la clase media llega hasta un tope que hoy día no alcanza. (...) El tope tiene que ir actualizado al valor actual de la vivienda para que de verdad tú puedas comprar una casa."

Pide revisar el nuevo convenio de programación

Morano afirmó que el próximo convenio de programación entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda representa una oportunidad para corregir diversas falencias detectadas durante los últimos años.

Entre ellas mencionó la necesidad de reincorporar a municipios y al propio Gobierno Regional como entidades patrocinantes, revisar los estándares constructivos y evitar problemas detectados en proyectos recientes.

"Si hay acuerdo en que esta entidad patrocinante de las propias empresas es una mala práctica, bueno, hagamos lo necesario para que desaparezca."

Además, señaló que el nuevo convenio debe incorporar exigencias técnicas que hoy generan problemas en algunas viviendas.

"Cosas como esas tienen que ser discutibles en el nuevo convenio y yo creo que el Consejo Regional tiene que participar fuertemente en el condicionado y en las normas de ese convenio."

Reforma tributaria y modernización del Estado

Durante la entrevista, el consejero también abordó la discusión de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno, señalando que no observa beneficios específicos para Magallanes.

"Yo creo que no tiene una mirada para la región, digamos. Es una mega reforma país, fundamentalmente para el centro del país."

Asimismo, manifestó reparos respecto a la reducción de impuestos como mecanismo para generar crecimiento económico.

"No existe ejemplo alguno que yo conozca que se baje un costo, un tributo o un derecho y eso implique una rebaja de precios. No existe."

Respecto al tamaño del Estado, Morano sostuvo que el desafío no pasa por reducir funcionarios, sino por hacerlo más eficiente mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

"No se debe hablar de reducción del aparato público por ningún motivo. Sí estoy de acuerdo en que hay que ser lo más eficiente, usar las nuevas tecnologías."

Como ejemplo, valoró el desarrollo de la telemedicina y la digitalización de servicios públicos, asegurando que el país debe avanzar en esa dirección.

"Hay que hacerlo. Yo creo que va a ser exitoso (...) es urgente hacerlo. Nosotros somos un país moderno, pero cuando uno sale del barrio se da cuenta que todavía hay mucho por avanzar."





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