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31 de julio de 2026

DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL, DELEGADOS PRESIDENCIALES PROVINCIALES Y 100% DE LOS SEREMIS DAN NEGATIVO EN TEST DE DROGAS DE PELO

La medida se enmarca en las directrices de transparencia y tolerancia cero al consumo de sustancias ilícitas impulsadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

seremismagallanes

​La medición toxicológica aplicada a la Delegada Ericka Farías Guerra, a los Delegados Presidenciales Provinciales y a la totalidad de los Secretarios Regionales Ministeriales arrojó resultados negativos.

 
La Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, junto a los Delegados Presidenciales Provinciales y a la totalidad de los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de la región, se sometieron al examen toxicológico de pelo para la detección de consumo de sustancias ilícitas, obteniendo un 100% de resultados negativos.

 
El procedimiento, aplicado de manera rigurosa a todo el gabinete regional, ratifica el compromiso de la máxima autoridad regional, de las autoridades provinciales y de sus Secretarios Ministeriales con la transparencia en el ejercicio de la función pública, evitando, aquellos factores externos que impidan a las autoridades desempeñarse con los estándares de probidad, requeridos en el Estado.

 
Esta acción regional va en absoluta sintonía con la agenda de probidad y combate al narcotráfico impulsada desde el gobierno. Cabe destacar que recientemente el Presidente de la República, José Antonio Kast, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca consagrar la obligación permanente de este examen para diversas autoridades del Estado —desde ministros y parlamentarios hasta alcaldes y concejales— y establecer el cese de funciones para quienes den positivo.

 
“Como representantes del Presidente José Antonio Kast en la Región de Magallanes, tenemos la responsabilidad ética y legal de dar el ejemplo ante la ciudadanía. Hoy podemos confirmar con total certeza y satisfacción que tanto los delegados presidenciales como el 100% de nuestros Seremis hemos dado negativo al test de drogas. Frente al flagelo del narcotráfico y el consumo de sustancias ilícitas no puede haber espacio para dobles discursos ni ambigüedades. Respaldamos decididamente la reforma constitucional presentada por nuestro Presidente para exigir estos exámenes de manera permanente y sancionar con el cese del cargo a quien infrinja la norma. La ciudadanía nos exige máxima transparencia, probidad y estar al 100% enfocados en trabajar por el desarrollo de Magallanes."


Tolerancia cero y respaldo a la reforma constitucional

 
El resultado negativo de los delegados presidenciales y el gabinete se alinea con los esfuerzos de la administración por unificar y endurecer los marcos normativos sobre exámenes toxicológicos obligatorios, con el objeto de evitar la dependencia de sustancias ilícitas que impidan los estándares requeridos en todo servidor público.
Tal como ha sostenido el Ejecutivo, la presencia de drogas en la administración pública constituye un riesgo para las instituciones democráticas, por lo que el cumplimiento de estos controles aleatorios y obligatorios continuará siendo una prioridad permanente en la gestión de la Delegación Presidencial Regional.

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