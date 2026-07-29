SEREMI DEL MOP DETALLA PLAN DE OBRAS PARA EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES CON SISTEMA DE "TURNOS INTELIGENTES"

Un completo balance sobre el estado de las principales obras de infraestructura que impulsa el Ministerio de Obras Públicas en Magallanes realizó el seremi Alejandro Marusic durante su participación, esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordó desde el plan de invierno y la conservación de rutas, hasta los avances en proyectos estratégicos como el mejoramiento del camino al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, la intervención del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, las obras en Huertos Familiares y las nuevas pavimentaciones en Torres del Paine.

Uno de los primeros temas abordados fue el despliegue del Plan de Operación Invernal, destacando el trabajo permanente de la Dirección de Vialidad para mantener operativos los caminos rurales de la región frente a las bajas temperaturas, la escarcha y las precipitaciones de nieve.

Marusic explicó que las cuadrillas trabajan desde la madrugada realizando esparcido de sal y despeje de nieve cuando las condiciones lo requieren.

"Esta época invernal es muy importante en cuanto a los trabajos que les toca desarrollar a las oficinas provinciales de Vialidad para el mantenimiento de los caminos en nuestra región, que se ven afectados con condiciones climáticas adversas como es el hielo, la nieve, la lluvia, pero fundamentalmente el hielo y la nieve", señaló.

La autoridad insistió en que, pese al trabajo preventivo del MOP, la seguridad depende en gran medida del comportamiento de los conductores.

"Lo primero, como dice muy bien Christopher, es el autocuidado, es llamar a los conductores a evaluar las condiciones de tránsito del momento. Tener mucho cuidado con el hielo, la escarcha que uno no ve en la ruta y adoptar las medidas permanentemente de autocuidado, conducir a bajas velocidades, tener mucho cuidado en el sector de curvas", afirmó.

Asimismo, reiteró la importancia de contar con cadenas u otros implementos de seguridad antes de emprender viajes durante el invierno.

Camino al aeropuerto de Punta Arenas

Durante la entrevista, el seremi confirmó que ya fue adjudicado el esperado proyecto de mejoramiento del camino que une el Barrio Industrial con el aeropuerto de Punta Arenas, iniciativa que supera los 23 mil millones de pesos.

El proyecto contempla bermas pavimentadas, nueva señalización y la incorporación de iluminación LED en todo el trayecto.

"Es una tremenda obra que se espera desarrollar prontamente. Son tres años de ejecución aproximadamente. Se incorpora lo que es la iluminación en toda la ruta hasta el aeropuerto, con iluminación LED de última generación. Hay mucha señalética de seguridad en la ruta", destacó.

Precisó que la intervención será compleja debido a la presencia de fibra óptica, redes de servicios básicos e instalaciones industriales emplazadas dentro de la faja fiscal, lo que obligará a realizar numerosas reubicaciones durante el desarrollo de las obras.

Reparación de la pista del aeródromo de Puerto Natales

Otro de los temas centrales fue la situación del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, cuya pista requiere una intervención mayor tras detectarse deterioros estructurales.

Marusic explicó que inicialmente se evaluó cerrar completamente el recinto por cerca de tres meses, alternativa que fue descartada debido al fuerte impacto que tendría sobre el turismo y la actividad económica de Última Esperanza.

En su reemplazo, el MOP diseñó un sistema de "turnos inteligentes", que permitirá compatibilizar la ejecución de las obras con la operación aérea.

La autoridad enfatizó que la prioridad del ministerio es garantizar la seguridad operacional.

"Nuestra primera prioridad y nuestro norte, y no nos perdemos en eso, Christopher, es la seguridad de las personas, de las personas de a pie, de todos los que nos subimos a los aviones para ir o a volver. Esa seguridad se la tenemos que otorgar y por eso estamos trabajando."

Asimismo, aclaró que actualmente la pista continúa siendo segura para operar.

"La pista está operativa, está segura como está operando hoy día, pero tiene problemas que requieren y necesitan que nos adelantemos a que no se produzca un cierre no programado de la pista."

Plan de trabajo para Huertos Familiares

Consultado por la situación de los caminos en el sector Huertos Familiares de Puerto Natales, Marusic reconoció las dificultades que enfrentan los vecinos debido a la ejecución simultánea de proyectos de vialidad y obras hidráulicas.

Indicó que se implementó un plan conjunto entre la Dirección de Vialidad, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Municipalidad de Puerto Natales para mantener la conectividad.

"Generamos un plan de trabajo permanente en los caminos en donde se van a estar pasando motoniveladoras cada 20 días para mantener la transitabilidad de ellos y, en el tanto de esos 20 días, si existen necesidades, se va a acudir con maquinaria también tanto por parte de la Dirección de Vialidad como por parte de la Municipalidad de Puerto Natales."

Añadió que ambas iniciativas representan inversiones significativas destinadas a mejorar tanto la conectividad como el abastecimiento de agua potable para cerca de 2.500 habitantes del sector.

Avances en Torres del Paine y Tierra del Fuego

En materia de conectividad regional, el seremi también destacó el avance del camino Vicuña-Yendegaia en Tierra del Fuego, donde continúa la instalación de un puente modular, además de las nuevas pavimentaciones en el Parque Nacional Torres del Paine.

Entre ellas mencionó el mejoramiento del acceso por Portería Sarmiento, ya finalizado, y el inicio de las obras en el acceso por Laguna Amarga, contrato que contempla cerca de 12 kilómetros de pavimento y un plazo de ejecución de 900 días.

A ello se suma el desafío de avanzar en la pavimentación del acceso Río Serrano, iniciativa que se trabaja junto al Gobierno Regional.

Respecto del parque, adelantó que continuará la instalación de adocretos en caminos interiores, tecnología que, según indicó, ha entregado buenos resultados y una menor intervención ambiental.

Al finalizar la entrevista, Marusic sostuvo que el Ministerio de Obras Públicas continuará ejecutando proyectos en toda la región, enfatizando que la prioridad seguirá siendo mantener una infraestructura segura y responder a las necesidades de las comunidades.

"Trabajos tenemos un montón, tenemos que desarrollarlos y como los que hacemos cosas en el Ministerio de Obras Públicas, por esencia es para hacer cosas, siempre se presentan problemas y hay que solucionar los problemas que se nos vayan presentando. En eso estamos trabajando, tratando de gestionar de la mejor manera posible con las comunidades locales."



