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28 de julio de 2026

PDI ENTREGÓ RECOMENDACIONES PARA EVITAR ESTAFAS, FALSOS EJECUTIVOS Y COMPRAS DE PRODUCTOS FALSIFICADOS

Conexión PDI

subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Punta Arenas

El subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Punta Arenas, participó en una nueva edición de Conexión PDI, espacio de Polar Comunicaciones dedicado a informar sobre el trabajo investigativo de la Policía de Investigaciones de Chile y entregar recomendaciones preventivas a la comunidad.

Durante la entrevista, Garrido explicó que la unidad investiga más de 46 delitos, aunque en la Región de Magallanes los casos más frecuentes están vinculados a estafas, uso malicioso de tarjetas, claves o dispositivos, además de apropiación indebida. En ese contexto, señaló que las denuncias por estafas y uso malicioso han registrado un aumento del 192%.

Uno de los casos abordados fue la detención de un hombre investigado por estafas vinculadas a trabajos de construcción, reparaciones u obras, modalidad en que personas inescrupulosas solicitan adelantos o incluso el pago total de un servicio para luego desaparecer sin ejecutar lo comprometido. Según explicó el subprefecto, algunos imputados registran varias denuncias bajo este mismo modo de operar.

También se entregaron recomendaciones frente a estafas por arriendos, especialmente aquellas cometidas mediante redes sociales o plataformas como Marketplace. Garrido llamó a no entregar dinero en efectivo sin respaldo, dejar trazabilidad de los pagos y verificar la identidad de quien recibe el dinero, idealmente mediante documentación formal, firma y huella.

Otro de los delitos abordados fue el de los falsos ejecutivos bancarios. El jefe de la BRIDEC Punta Arenas advirtió que los delincuentes suelen llamar a las víctimas simulando alertas por supuestos fraudes, les piden no cortar la llamada y luego buscan obtener claves, códigos o datos personales. La recomendación principal fue cortar la comunicación, no entregar ningún dato y contactar directamente al banco a través de canales oficiales.

En el segundo bloque, la entrevista también abordó procedimientos por infracción a la propiedad industrial, realizados en coordinación con Aduanas. La PDI informó la incautación de 133 camisetas deportivas falsificadas y advirtió sobre la venta de productos sin certificación, especialmente juguetes, considerando la cercanía del Día del Niño. Garrido llamó a revisar el origen y certificación de los productos para evitar riesgos económicos y también posibles daños a la salud de niñas y niños.

Finalmente, el subprefecto destacó el trabajo preventivo con la comunidad, incluyendo charlas en establecimientos educacionales sobre grooming y bullying. En ese sentido, llamó a madres, padres y cuidadores a conversar con niñas, niños y adolescentes sobre el uso de redes sociales, videojuegos en línea y contactos virtuales, reforzando la confianza y la prevención frente a posibles delitos sexuales o engaños digitales.




subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Punta Arenas

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