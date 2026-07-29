DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE LOGRA IMPORTANTES ACUERDOS CON EL SII PARA SIMPLIFICAR EL TRÁMITE DE TÉRMINO DE GIRO

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) alcanzó un importante acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para hacer más simple, claro y transparente el trámite de Término de Giro, procedimiento que deben realizar las personas y empresas cuando ponen fin a una actividad económica.

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La iniciativa surge luego de que la Defensoría con organizaciones y contribuyentes detectara dificultades que podían afectar la experiencia de las y los contribuyentes al momento de realizar este trámite. Tras reuniones con el SII, la Defensoría del Contribuyente planteó una serie de soluciones técnicas, que finalmente fueron acogidas por el SII.

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Entre los principales compromisos asumidos por el SII destaca la elaboración de instrucciones en lenguaje claro para completar el formulario de término de giro y que permitan conocer de mejor manera el flujo del procedimiento, adaptadas según el tipo de contribuyente. Además, se incorporará un sistema que permitirá conocer en qué etapa se encuentra la solicitud y cuánto falta para finalizar el trámite.





El acuerdo también busca que los procedimientos sean más claros y uniformes. Para ello, se establecerán criterios comunes sobre la documentación que debe presentar cada tipo de contribuyente y se reforzará el respeto de sus derechos durante todo el proceso.

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Asimismo, antes de rechazar una solicitud, el SII deberá informar a la persona o empresa qué antecedentes faltan y dar la oportunidad de completar la información requerida, evitando rechazos por aspectos que puedan ser subsanados o tardanzas innecesarias en el procedimiento.

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"Este acuerdo representa un avance concreto para hacer más simple, transparente y predecible el trámite de término de giro. Nuestro objetivo es que las personas y las empresas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias sin enfrentar barreras innecesarias, con información clara y con procedimientos que respeten plenamente sus derechos como contribuyentes", señaló el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro.

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Como parte de los compromisos, ambas instituciones también impulsarán acciones de educación tributaria, mediante la difusión de guías e información práctica para facilitar el término de giro, especialmente para quienes tienen contabilidad simplificada. Además, desarrollarán un sistema de comunicaciones y alertas para acompañar a las y los contribuyentes durante las distintas etapas de su relación con la administración tributaria.

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La implementación de estas medidas serán vistas por la Defensoría del Contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos mediante reuniones de seguimiento durante 2026 y 2027, con el objetivo de verificar los avances y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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En concreto, el SII se comprometió a:

Desarrollar nuevas instrucciones para el formulario de término de giro.

Emitir nuevas instrucciones administrativas del trámite. En estas instrucciones se debe incorporar un flujo explicativo del procedimiento dando cuenta de las etapas de preparación del trámite de término de giro, previo a la presentación, establecimiento de plazos de revisión para el funcionario a cargo, aclaración del alcance de la revisión y antecedentes necesarios de cara al contribuyente, aclaración de situaciones pendientes y períodos prescritos y una categorización de documentación necesaria para realizar el trámite distinguiendo según el régimen tributario del contribuyente.

Optimizar y mejorar el formulario de término de giro. Entre estas mejoras se debe incorporar la emisión automática del comprobante de ingreso de la solicitud, visualización del estado de trámite con nuevos nombres de etapas comprensibles de cara al usuario, informar la identidad del funcionario a cargo de su trámite, acceder a un expediente del trámite e incorporar los medios de impugnación en los giros emitidos en el trámite de término de giro.

Adoptar medidas para respetar los plazos legales del procedimiento dando certezas y una atención oportuna al contribuyente. Entre estas medidas se encuentran instruir a los funcionarios que contacten a los contribuyentes previo al rechazo del trámite, potenciar la utilización de canales de consulta, difundir la posibilidad de los Directores Regionales de rebajar, suspender o condonar sanciones administrativas y reforzar el cumplimiento estricto a los plazos de revisión del trámite de término de giro mediante pautas de trabajo.

Contribuir a cerrar brechas de conocimiento en materia tributaria. Ello, mediante la difusión de documentos de ayuda, creación de un sistema de alertas de obligaciones tributarias y difusión de criterios para contribuyentes con contabilidad simplificada.