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25 de abril de 2026

ACHM Y DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA AVANZAN EN CONVENIO PARA FORTALECER SEGURIDAD MUNICIPAL Y RESPALDO A FUNCIONARIOS

​El acuerdo en desarrollo contempla capacitación, defensa jurídica y elaboración de protocolos para mejorar el desempeño de equipos municipales en terreno.

ACHM

La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Defensoría Penal Pública avanzan en la elaboración de un convenio de colaboración orientado a fortalecer la labor de seguridad municipal, con foco en la protección, capacitación y respaldo jurídico de los funcionarios que cumplen funciones en esta área.

La iniciativa surge en un contexto en que los municipios han asumido un rol cada vez más activo en tareas preventivas y de apoyo en los territorios. Desde la ACHM señalaron que el objetivo es “proteger a quienes nos protegen”, incorporando además un enfoque que garantice el respeto a los derechos fundamentales en cada intervención.

El convenio en desarrollo contempla tres ejes principales. El primero es la capacitación de los funcionarios de seguridad municipal, con el fin de fortalecer sus competencias y mejorar sus estándares de actuación. El segundo apunta a la defensa jurídica del personal, entregando mayor respaldo frente a situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones.

El tercer eje considera la elaboración conjunta de protocolos de operación, orientados a entregar mayor claridad en los procedimientos y asegurar intervenciones ajustadas a la normativa vigente. En ese marco, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de avanzar en herramientas que otorguen mayor certeza a los equipos municipales.

Como parte del proceso, ambas instituciones acordaron conformar una mesa de trabajo que permitirá definir los contenidos del convenio y establecer una hoja de ruta para su implementación, buscando fortalecer la seguridad municipal con un enfoque preventivo, técnico y respetuoso de las garantías fundamentales.



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PRESIDENTE DE LA ACHM CRITICA REPOSICIÓN PARCIAL DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL: “CON EL MUNICIPALISMO NO SE JUEGA”

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