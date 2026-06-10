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10 de junio de 2026

CLIENTES DE AGUAS MAGALLANES HAN APORTADO CERCA DE $298 MILLONES A BOMBEROS A TRAVÉS DE SU BOLETA

De acuerdo con el reporte consolidado a mayo de 2026, desde 2023 a la fecha los aportes canalizados por esta vía alcanzan los $297.979.776, recursos que van en directo beneficio de los cuerpos de Bomberos.

APORTE A BOMBEROS

Un gesto voluntario y solidario ha permitido transformar la colaboración de los clientes de Aguas Magallanes en un apoyo concreto para Bomberos. A través de la boleta mensual del servicio sanitario, cientos de familias de la región han contribuido sostenidamente al financiamiento de una labor esencial: proteger la vida, los hogares y la seguridad de la comunidad.

De acuerdo con el reporte consolidado a mayo de 2026, desde 2023 a la fecha los aportes canalizados por esta vía alcanzan los $297.979.776, recursos que van en directo beneficio de los cuerpos de Bomberos. Solo durante 2025, la colaboración llegó a $94.331.995, mientras que entre enero y mayo de este año ya suma $39.682.710, superando en más de $715 mil lo recaudado en igual periodo del año anterior.

Desde Aguas Magallanes destacaron y agradecieron el compromiso de los clientes, quienes mes a mes mantienen activo este aporte, entendiendo que detrás de cada emergencia hay voluntarios y voluntarias que entregan su tiempo, preparación y vocación al servicio de los demás.

"Bomberos cumple una tarea noble, valiente y profundamente necesaria para nuestros vecinos. Por eso, cada aporte que realizan nuestros clientes tiene un valor enorme, porque ayuda a sostener una labor que nos cuida a todos. Como compañía, nos sentimos orgullosos de facilitar este mecanismo de colaboración y agradecemos sinceramente a quienes ya son parte de esta iniciativa", señalaron desde la empresa.

Finalmente, Aguas Magallanes reiteró el llamado a los vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa solidaria, acercándose directamente a la compañía de Bomberos más cercana a su sector para gestionar el aporte voluntario a través de su boleta. Cada nueva contribución representa una ayuda significativa para fortalecer el trabajo de una institución que inspira respeto y gratitud en toda la comunidad magallánica.

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