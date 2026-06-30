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30 de junio de 2026

DÍA NACIONAL DEL BOMBERO: RECONOCIMIENTO A QUIENES SIRVEN VOLUNTARIAMENTE EN EL EXTREMO AUSTRAL

Este 30 de junio, la región destaca la vocación y preparación de bomberas y bomberos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y localidades rurales, quienes responden durante todo el año a emergencias en condiciones geográficas y climáticas especialmente exigentes.

bombero santiago violic vlastezic

Chile conmemora este 30 de junio el Día Nacional del Bombero, fecha que recuerda la creación del primer Cuerpo de Bomberos del país en Valparaíso, en 1851. A 175 años de aquel hito, la jornada reconoce a miles de mujeres y hombres que entregan voluntariamente su tiempo, preparación y esfuerzo para proteger vidas, viviendas, bienes y comunidades.

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, este servicio es desarrollado por los Cuerpos de Bomberos de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, junto con compañías que extienden su labor hacia comunas y sectores rurales. Entre ellas se encuentra la Novena Compañía “Bomba Laguna Blanca”, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuya presencia resulta fundamental ante las distancias y dificultades de conectividad del territorio.

La labor bomberil actual supera ampliamente el combate de incendios estructurales. De acuerdo con las necesidades de cada zona, las voluntarias y voluntarios se capacitan en áreas como rescate vehicular, emergencias con materiales peligrosos, rescate urbano y en altura, incendios forestales o de interfaz y procedimientos vinculados a emergencias acuáticas, entre otras especialidades.

En Magallanes, esta preparación adquiere características particulares por el viento, las bajas temperaturas, las rutas extensas, los sectores aislados y las condiciones marítimas e insulares. A ello se suma la disponibilidad permanente para responder de madrugada, durante jornadas laborales, celebraciones familiares o situaciones climáticas adversas, sin recibir remuneración por este servicio.

En este Día Nacional del Bombero, el reconocimiento se extiende a cada compañía, brigada, academia y familia bomberil de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams, Laguna Blanca y las demás localidades atendidas. Su compromiso cotidiano constituye una de las expresiones más profundas de solidaridad, organización comunitaria y vocación de servicio presentes en la Región de Magallanes.


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MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA Y CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA ARENAS FIRMAN CONVENIO PARA FORTALECER A LA NOVENA COMPAÑÍA

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