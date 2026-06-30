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30 de junio de 2026

SEREMI DE LAS CULTURAS ENTREGA MÁS DE $68 MILLONES A PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA

Siete organizaciones de la región de Magallanes recibirán financiamiento para potenciar su trabajo barrial y continuar activando el tejido social a través del arte.

COMITÉ CULTURAL RÍO SECO

Con el propósito de reconocer y respaldar el trabajo de base que se realiza en las comunidades, este martes se llevó a cabo la ceremonia de entrega de certificados que acreditan la transferencia de recursos del programa Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La actividad, que tuvo lugar en la sede de la Agrupación Folclórica Esencias de Mi Tierra, ubicada en calle Boliviana del histórico Barrio San Miguel de Punta Arenas, congregó a dirigentes y gestores culturales que, día a día, trabajan por mantener vivas las expresiones artísticas en sus respectivas comunidades.

"Se entregaron 69 millones de pesos a siete puntos que, en el fondo, transmiten la cultura mediante sus distintas expresiones, tanto artísticas como culturales. Tal como lo dije en la ceremonia, este es el verdadero tejido social que se construye a través de estas personas, quienes en distintos sectores -que van desde Puerto Edén hasta ciertos rincones de acá de Punta Arenas- están construyendo nuestra esencia cultural", recalcó el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, junto con resaltar el rol que juegan estas organizaciones.

En total, siete Puntos de Cultura Comunitaria de la Región de Magallanes fueron beneficiados con $68.825.283 (sesenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil doscientos ochenta y tres pesos). Estos recursos, provenientes del Fondo de Planes de Fortalecimiento del programa PCC, tienen como objetivo principal dotar de herramientas y financiamiento a estas organizaciones para consolidar sus actividades y mejorar sus procesos de gestión interna.

Las entidades que se adjudicaron estos fondos en la región representan la amplia diversidad territorial y cultural de Magallanes: Manos Creadoras, de Puerto Edén; Fundación Artes de la Patagonia Austral, de Puerto Natales; Esencias de mi Tierra, Comité Cultural de Río Seco, Matices, Agrupación Cultural Proa y la Junta de Vecinos Juan Pablo Segundo, de Punta Arenas.

Este financiamiento recibido permitirá a las organizaciones materializar proyectos concretos y sentar las bases para su modernización. Así lo destacó Nolvia Díaz Velásquez, representante del Comité Cultural Río Seco, quien explicó que estos recursos serán destinados a desarrollar talleres de digitalización para las integrantes de su agrupación.

"Es sumamente importante que ellas tengan herramientas para que podamos seguir trabajando y también para exponer nuestras obras. En todo lo que es tecnología no teníamos nada: ni televisor, ni impresora, ni data. Entonces ahora sí podemos trabajar y exponer nuestro trabajo de manera adecuada", destacó Díaz Velásquez.

Por su parte, Miguel Ángel Barrientos Alvarado, de Esencias de Mi tierra, resaltó el valor de esta política pública. " Hoy en día, gracias a este financiamiento, podemos seguir funcionando. Afortunadamente son postulaciones a las que todos tenemos la oportunidad de acceder. Este año pudimos ganarlo nuevamente y financiar una linda actividad que proyectamos cerrar en diciembre con una gala, sumando la unión con la comunidad migrante y las actividades que ellos realizan", comentó.

La jornada concluyó con el reconocimiento oficial a los representantes de los siete Puntos de Cultura Comunitaria, quienes ahora proyectan nuevos desafíos y actividades que podrán concretar en sus barrios gracias a este importante respaldo estatal.

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