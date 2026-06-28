MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE FINALIZÓ TALLER DE HILADO Y TEÑIDO DE LANA CON ÉNFASIS EN OFICIOS TRADICIONALES

La Municipalidad de Río Verde, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), concluyó el "Taller de Hilado y Teñido de Lana: Oficios Tradicionales Patagónicos 2026", iniciativa que finalizó el sábado 27 de junio en el comedor comunitario de Villa Ponsomby. La actividad reunió a vecinos y vecinas de la comuna con el objetivo de rescatar y fortalecer conocimientos vinculados al trabajo tradicional de la lana ovina.

La segunda y última jornada estuvo dedicada al teñido artesanal de lana, instancia en la que los participantes aprendieron técnicas para la preparación de tintes, aplicación de colorantes y fijación de colores. Estos contenidos complementaron el módulo de hilado manual desarrollado previamente, permitiendo a los asistentes completar un proceso formativo enfocado en la elaboración artesanal de productos en lana.

Durante el taller, los participantes adquirieron herramientas para poner en valor la lana ovina, uno de los recursos más representativos de la comuna y estrechamente ligado a la actividad ganadera. La capacitación buscó fortalecer conocimientos tradicionales, promover el aprovechamiento de esta materia prima y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos locales.

Con el cierre de esta iniciativa, la Municipalidad de Río Verde destacó su compromiso con la preservación de los oficios tradicionales de la Patagonia y el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad. Asimismo, informó que continuará impulsando actividades orientadas al rescate del patrimonio cultural y al desarrollo productivo de los habitantes de la comuna.