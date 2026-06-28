Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

28 de junio de 2026

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE FINALIZÓ TALLER DE HILADO Y TEÑIDO DE LANA CON ÉNFASIS EN OFICIOS TRADICIONALES

​La capacitación reunió a vecinos de Villa Ponsomby y permitió fortalecer conocimientos sobre el trabajo artesanal de la lana ovina y el patrimonio cultural patagónico.

2 taller

La Municipalidad de Río Verde, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), concluyó el "Taller de Hilado y Teñido de Lana: Oficios Tradicionales Patagónicos 2026", iniciativa que finalizó el sábado 27 de junio en el comedor comunitario de Villa Ponsomby. La actividad reunió a vecinos y vecinas de la comuna con el objetivo de rescatar y fortalecer conocimientos vinculados al trabajo tradicional de la lana ovina.

La segunda y última jornada estuvo dedicada al teñido artesanal de lana, instancia en la que los participantes aprendieron técnicas para la preparación de tintes, aplicación de colorantes y fijación de colores. Estos contenidos complementaron el módulo de hilado manual desarrollado previamente, permitiendo a los asistentes completar un proceso formativo enfocado en la elaboración artesanal de productos en lana.

Durante el taller, los participantes adquirieron herramientas para poner en valor la lana ovina, uno de los recursos más representativos de la comuna y estrechamente ligado a la actividad ganadera. La capacitación buscó fortalecer conocimientos tradicionales, promover el aprovechamiento de esta materia prima y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos locales.

Con el cierre de esta iniciativa, la Municipalidad de Río Verde destacó su compromiso con la preservación de los oficios tradicionales de la Patagonia y el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad. Asimismo, informó que continuará impulsando actividades orientadas al rescate del patrimonio cultural y al desarrollo productivo de los habitantes de la comuna.

MP 8

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES

Leer Más

​La Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá cuatro talleres gratuitos durante julio, enfocados en el autocuidado físico y emocional, con un total de 95 cupos disponibles.

​La Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá cuatro talleres gratuitos durante julio, enfocados en el autocuidado físico y emocional, con un total de 95 cupos disponibles.

MP 8
nuestrospodcast
2 taller

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE FINALIZÓ TALLER DE HILADO Y TEÑIDO DE LANA CON ÉNFASIS EN OFICIOS TRADICIONALES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
2 taller

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE FINALIZÓ TALLER DE HILADO Y TEÑIDO DE LANA CON ÉNFASIS EN OFICIOS TRADICIONALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
apuestas en línea

ESPECIALISTAS CUESTIONAN COBRO RETROACTIVO DE IVA A PLATAFORMAS DE APUESTAS EN LÍNEA TRAS RESOLUCIÓN DEL SII

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
BANNER CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mujeresmagallanes

MÁS DE 20 MUJERES DE MAGALLANES PARTICIPARON EN DIÁLOGO CIUDADANO SOBRE TRABAJO, CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250