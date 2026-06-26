26 de junio de 2026
TRANSALERCE RESPALDA A SUS CONDUCTORES Y LLAMA A NO NORMALIZAR LA EVASIÓN EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
TransAlerce considera necesario referirse a situaciones que han circulado recientemente en redes sociales respecto al cobro de pasajes en nuestros servicios
El cobro del pasaje forma parte de las funciones normales del conductor dentro del sistema de transporte público. Solicitar el pago correspondiente a cada pasajero no constituye una actuación indebida, sino el cumplimiento de una responsabilidad esencial para el correcto funcionamiento del servicio. Como operador, respaldamos a nuestros conductores cuando ejercen esta labor de manera respetuosa y conforme a los protocolos establecidos.
La ley respalda a los conductores en esta labor. El Artículo 88 quáter de la Ley de Tránsito faculta al personal de los operadores de transporte público a constatar el cumplimiento del pago de la tarifa, exigir la exhibición del instrumento correspondiente y, en caso de negativa o no pago, requerir una tarifa recargada o disponer el abandono del vehículo por parte del infractor. TransAlerce ejerce y respalda el uso de estas facultades legales por parte de sus conductores, quienes no están solos frente a estas situaciones.
La evasión tarifaria es un problema que, de no abordarse oportunamente, puede normalizarse y afectar la calidad y sostenibilidad del servicio, en perjuicio de toda la comunidad.
Punta Arenas ha mantenido históricamente uno de los niveles de evasión más bajos del país. Eso refleja una cultura de respeto y responsabilidad con el transporte público que como ciudad debemos cuidar.
Por ello, hacemos un llamado a la ciudadanía a no normalizar conductas que, aunque puedan parecer aisladas, deterioran con el tiempo la convivencia y el funcionamiento del sistema.
En este contexto, consideramos fundamental que continúe y se fortalezca la labor de fiscalización por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con el fin de prevenir y desincentivar estas situaciones. Mantener una baja evasión es una responsabilidad compartida, y un logro que entre todos debemos resguardar.
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Con la presencia de 34 de los 40 integrantes, la sesión tuvo por objeto revisar cinco solicitudes de concesión de uso marítimo.
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