DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME (P.REP) DESTACA PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y DEFIENDE AGENDA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO "CUANDO HAY VOLUNTAD SE LOGRAN LAS COSAS"

El diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci (Partido Republicano), abordó este viernes los principales proyectos impulsados por el Gobierno durante una entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que defendió el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, valoró las medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo y respondió consultas sobre migración, secreto bancario e indultos.

Al inicio de la conversación, el parlamentario explicó que se encontraba en Santiago sosteniendo reuniones con subsecretarios y autoridades nacionales, luego de la semana distrital desarrollada en Magallanes.

Según indicó, dichos encuentros buscan dar seguimiento a las inquietudes recogidas en terreno.







"Justamente acá me encuentro en Santiago desarrollando una serie de reuniones que se enmarcan dentro del regreso en esta semana territorial (...) estuve con subsecretarios el día de ayer, con directivos nacionales, para poder abordar la problemática que me plantearon el sector salud, el sector educación y el sector infraestructura, que estuvimos recabando durante una semana de trabajo de lunes a sábado que tuvimos allá en Magallanes."





Defensa del Plan de Reconstrucción Nacional



Uno de los principales temas abordados fue el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo, iniciativa que Riquelme calificó como una de las reformas económicas más relevantes de las últimas décadas.







"Lo primero es que cuando hay ganas, hay actitud. Se pueden lograr cosas. Yo creo que la ley de reconstrucción nacional y otras leyes más, como Aula Segura, son leyes que van en directa necesidad de lo que nos están llamando los chilenos, la urgencia que tenemos para poder bajar el desempleo (...) El Plan de Reconstrucción Nacional es una serie de leyes que se aprobaron, están prácticamente aprobadas todas salvo tres vetos presidenciales que van a ser abordados con nuevas leyes. Es prácticamente una de las leyes de reactivación económica más grandes de los últimos veinte años."



El diputado sostuvo que la iniciativa busca recuperar el atractivo del país para la inversión privada y destacó que incluso recibió respaldo de parlamentarios de distintos sectores políticos.

Asimismo, afirmó que el plan también permitirá disponer de recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas por los incendios en Viña del Mar y la Región del Biobío.



Exención de contribuciones para adultos mayores



Riquelme puso especial énfasis en la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años, asegurando que se trata de una de las medidas con mayor impacto social.







"Creo que lo más importante, lo que más va a impactar en la comunidad, va a ser el tema de la exención tributaria para los adultos mayores. O sea que tu primera vivienda, si tú eres mayor de 65 años, ya no vas a pagar contribuciones. Tenemos que tener claro que muchos adultos mayores están perdiendo su primera vivienda porque no tenían plata para pagar sus contribuciones y el Estado, la misma Tesorería, les sacaba a remate estas propiedades."



Consultado por el impacto en Magallanes, estimó que el universo potencial de beneficiarios alcanza a cerca de 25 mil adultos mayores, aunque indicó que actualmente poco más de tres mil propietarios pagan contribuciones por su primera vivienda.



Seguridad y crimen organizado



Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en la agenda de seguridad presentada por el Ejecutivo, la cual contempla más de treinta iniciativas legales.

El legislador sostuvo que los primeros meses del Gobierno muestran resultados concretos en materia de delincuencia.







"Nosotros llevamos cinco meses de gobierno. Te voy a dar cifras duras que son indesmentibles. Los homicidios bajaron casi un 19%, los secuestros casi bajaron a la mitad, un 44,9%; los robos violentos bajaron un 12,4%; la droga incautada en este gobierno respecto al año anterior ha aumentado en un 60%; los ingresos irregulares bajaron un 86,5% (...) El presidente está cumpliendo su promesa, está poniendo la urgencia de los chilenos sobre la mesa y todavía nos faltan tres años y medio."



En esa línea, defendió el proyecto que busca convertir en delito el ingreso, elaboración o porte de armas blancas al interior de los recintos penitenciarios.







"Hoy día si tú portas un arma blanca en la calle es un delito, pero si tú haces eso mismo dentro de una cárcel no lo es, es solamente una falta administrativa (...) Presentamos un proyecto de ley para que la elaboración, porte e ingreso de armas blancas a recintos penitenciarios sea un delito, cosa que extrañamente hasta el día de hoy no lo es."





Migración y control fronterizo



Respecto a la promesa presidencial sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular, Riquelme sostuvo que el Gobierno ya ha reducido significativamente los ingresos clandestinos, aunque señaló que aún se requieren modificaciones legales para agilizar los procesos de expulsión.







"Hoy día han bajado los ingresos de un 86%. Esa es la diferencia y nosotros efectivamente estamos cursando expulsiones, pero para poder expulsarlos necesitamos las normas para hacerlo. Hoy día se puede retener por cinco días a un inmigrante ilegal y si tú no logras expulsarlo por la vía administrativa tienes que dejarlo libre. En la nueva batería de proyectos viene el aumento de esa cantidad de días de retención para que efectivamente los podamos expulsar."

Indultos y caso Claudio Crespo



Durante la entrevista también fue consultado por la posibilidad de que el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo retorne a la institución y por eventuales indultos para funcionarios policiales procesados.

Riquelme manifestó su respaldo a esa posibilidad.







"Él tiene todo el derecho a pedir su reingreso a Carabineros de Chile y va a ser el Estado Mayor de Carabineros quien tenga que evaluar este tema. Son carabineros que han sido injustamente apresados por hacer su pega. Nosotros vamos a hacer toda la campaña que estimemos necesaria para que los dejen libres o reciban un indulto."



Asimismo, defendió la necesidad de fortalecer las atribuciones de las policías y de las Fuerzas Armadas, además de avanzar en las reglas del uso de la fuerza, afirmando que el Gobierno continuará impulsando reformas en seguridad durante el resto del período presidencial.





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