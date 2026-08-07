PRESIDENTE REGIONAL DEL PPD ROBERTO VARGAS ACUSA FALTA DE RUMBO DEL EJECUTIVO Y ADVIERTE IMPACTO ECONÓMICO EN MAGALLANES

Durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del PPD, Roberto Vargas, realizó una dura evaluación de los primeros meses del Gobierno, cuestionando la falta de una estrategia para Magallanes, el impacto de la denominada "mega reforma" en la economía y el rol que, a su juicio, han tenido las autoridades regionales frente a las decisiones del Ejecutivo.

El dirigente sostuvo que uno de los principales problemas que enfrenta la región es la ausencia de una hoja de ruta que entregue certezas sobre su desarrollo. En ese sentido, afirmó que los efectos ya comienzan a sentirse en distintos sectores económicos.

"Yo semana atrás te lo comentaba acá, es decir, hoy no tenemos ni un plan. ¿Ni un plan de qué piensa este gobierno para Magallanes?... Hoy no tenemos nada, hoy hay un cero y eso también se ve en este desequilibrio económico que ya lo están sintiendo mucho más fuerte los sectores económicos de Magallanes, donde el Estado es parte importante del flujo de movimiento de dinero y de ocupación."

Vargas agregó que la situación se ha visto agravada por la reducción de recursos públicos y la paralización de iniciativas de inversión.

"Hubo un recorte de presupuesto importante y de cortes de flujo en los gobiernos regionales. Hoy el Gobierno Regional está casi paralizado respecto a proyectos que tenía ejecutando o que iba a ejecutar; las carteras de los ministerios hoy están desaparecidas más allá de ir replicando o relatando lo que quedó funcionando del gobierno pasado. Si vamos haciendo la sumatoria nuevamente nos vamos colocando en un escenario que es súper complicado."

Respecto de la denominada "mega reforma" impulsada por el Ejecutivo, el presidente regional del PPD aseguró que representa un retroceso para el país y cuestionó que las medidas favorezcan principalmente a grandes empresas sin fortalecer a las pequeñas y medianas empresas.

"Yo creo que la mega reforma es un retroceso de partida, es decir, hay que dejarlo claro. Creo que hay que hacer reformas, creo que tenemos una Constitución y leyes que hoy en día muchas veces frenan el desarrollo, pero esta ley en particular no facilita nada. Yo creo que alivianan ciertos temas donde los empresarios siempre han alegado, pero también hay condiciones que el Estado tiene que salvaguardar para que los sectores productivos funcionen."

En esa misma línea, señaló que las pymes continúan siendo el principal motor de la economía nacional y que las nuevas condiciones dificultan aún más su funcionamiento.

"Creo que acá tendrían que haber pensado en cómo potenciar a la pequeña y mediana empresa, que es el sector productivo que hoy mueve el país. Las condiciones para un emprendedor son totalmente distintas y desfavorables para una pequeña empresa respecto de una empresa de mayor tamaño."

Durante la conversación también cuestionó el manejo económico del Gobierno y aseguró que la ciudadanía enfrenta un deterioro en su calidad de vida.

"Hoy familias no están llegando a fin de mes. Después del alza del petróleo todavía están caros los combustibles respecto a lo que estaban antes de asumir. Hoy sí se está viendo la pobreza en Punta Arenas y las condiciones que esta mega reforma o todas las decisiones que ha tomado este gobierno han sido complicadas y van a complicar más."

Consultado sobre el futuro de proyectos estratégicos para Magallanes, como nuevas inversiones energéticas, iniciativas vinculadas a ENAP o el desarrollo del hidrógeno verde, Vargas manifestó sus dudas respecto del respaldo que puedan recibir desde el Ejecutivo.

"Perdí la esperanza que este gobierno pueda empujar algún proyecto más allá de temas muy puntuales. El nivel de temor que tienen las autoridades para intervenir con respecto a autoridades centrales ha ido perdiendo un poco la esperanza que uno pueda tener en el desarrollo."

Finalmente, el dirigente anunció que el PPD iniciará un trabajo programático con presencia de todas las regiones del país para levantar propuestas de desarrollo territorial y reiteró su llamado a que la ciudadanía exija mayores respuestas al Gobierno.

"Nosotros como partido estamos iniciando mesas temáticas donde estamos haciendo levantamiento con representantes de todas las regiones. Creemos que debemos sacarnos este miedo de hablar. Tengo un gobierno que transmite miedo a la gente; yo lo invito a que salga, que se manifieste, que diga lo que hoy está pensando y que exija lo que quienes votaron por él hoy no está cumpliendo este gobierno."



