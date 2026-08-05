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5 de agosto de 2026

NIÑAS Y NIÑOS DE “SUEÑOS DE INFANCIA” FUERON DISTINGUIDOS POR SU ASISTENCIA AL JARDÍN INFANTIL DE LA JUNJI MAGALLANES

Durante junio de 2026, las y los párvulos y sus familias registraron un 86% de concurrencia al establecimiento de calle Cirujano Videla 048 de Punta Arenas y una matrícula del 100% en el mismo lapso, lo que fue premiado por el servicio público de Educación Parvularia.

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“Como familia ayudamos a nuestra hija Antonella en su desarrollo, siempre cuidando su bienestar, salud y oportunidades de estar con otras niñas y niños. Con el equipo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) ella desarrolla sus habilidades de compartir y aprender a hablar. Este premio es un orgullo. El establecimiento es una gran ayuda para nosotros, un espacio seguro, con personas comprometidas”, aseveró Claudia Lucero, apoderada de la Sala Cuna Mayor del recinto “Sueños de Infancia” de Punta Arenas.

 

El nivel educativo fue premiado por la Mesa de Trabajo por el Aumento y la Recuperación de Matrícula y Asistencia de la Junji de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un diploma y un regalo, gentileza de la empresa Recasur, como el primer balance mensual que abarca toda la región, estimulando a las distintas comunidades educativas, desde Puerto Edén por el norte a Puerto Williams por el sur a matricularse y asistir a los recintos de Educación Parvularia.

 

Las niñas y los niños de la Sala Cuna Mayor de la unidad educativa “Sueños de Infancia” registraron, en junio de 2026, un 86% de asistencia en base a la capacidad de matrícula del 100%.

 

Para William Negrón, papá de Ivy, “el jardín infantil ayuda a tener más actitud, más amiguitos, conversar y aprender más rápido”. Agregó que es excelente el reconocimiento de la Junji, institución que les ayuda como familia, cuando ambos progenitores trabajan y deben organizarse por la educación inicial y bienestar integral de su hija. 

 

La educadora de párvulos del nivel, Juana Currimil, detalló que todos los días las familias son informadas sobre las actividades pedagógicas realizadas, con los juegos en base a los intereses de los propios párvulos. “Queremos captar la atención de las mamás y de los papás, que se interesen por asistir. Las familias son las principales aliadas en esto. Si ven que las hijas y los hijos andan felices y no se quieren ir por las tardes, los traen con gusto, sienten que están seguros”, agregó.

 

Juana Currimil, hablando en nombre del equipo pedagógico de la Junji de “Sueños de Infancia”, definió tener un “tremendo orgullo por el logro regional, siendo los primeros, además, del ciclo. Nos anima a seguir haciendo un gran trabajo”.

 

La directora regional subrogante de la Junji Magallanes, Marisol Villegas Núñez, estableció que la idea es continuar, mes a mes, destacando a niveles educativos de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena que logren los mejores números en asistencia y matrícula.

 

“Queremos felicitar a toda la comunidad de la Sala Cuna Mayor del Jardín Infantil ‘Sueños de Infancia’ por este logro, con buenos números de matrícula y asistencias en junio de 2026, instándolos a seguir por esta senda, invitando a todas y todos en la región a valorar este ejemplo. Asistir a los establecimientos de la Junji es clave para el desarrollo integral de las niñas y los niños, otorgando herramientas sociales, cognitivas y emocionales mediante el juego y la convivencia con sus pares, preparándolos para la vida futura”, concluyó la autoridad.

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