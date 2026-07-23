FAMILIAS DEL JARDÍN INFANTIL “CUMBRES PATAGÓNICAS” PIDEN MEJORAS DE ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ENTORNO DEL RECINTO

“Como primera instancia de recepción de opiniones fue muy buena. Es interesante para ser replicado en otros jardines infantiles. Sabemos que será seguido el proceso y nuestras ideas, recogidas por las autoridades. Esperamos un trabajo con la Municipalidad de Punta Arenas para mejorar las cosas, como la seguridad del establecimiento y la movilización pública hacia él pero sé que llegaremos a buen puerto”, aseveró Nadia Soto Lebtún, apoderada del Jardín Infantil “Cumbres Patagónicas”, que participó en un diálogo ciudadano organizado por la Unidad de Participación Ciudadana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El encuentro en el recinto de calle Orlando Olavarría 2182 congregó a madres, padres y apoderados y equipos institucionales, tanto de la unidad educativa como de la Dirección Regional del servicio público, hablando de lo positivo y de las oportunidades de mejora de la comunidad educativa, dentro de los hitos anuales en la región de la Ley 20.500 de Participación Ciudadana.

La también apoderada Nicole Carrasco Iturra, calificó el evento de “súper bueno para exponer puntos de vista como apoderados. Valoro la presencia de autoridades. Espero que haya extensión horaria para la Educación Parvularia de las niñas y los niños y creo que falta locomoción colectiva para llegar a este sector poblacional”.

Las y los asistentes hicieron hincapié que la comunidad educativa de “Cumbres Patagónicas” es de mucha colaboración de las familias, con infraestructura muy amplia y hermosa, donde las niñas y los niños pueden crecer en creatividad.

Para ir optimizando el servicio público, llamaron a mejorar la iluminación del entorno, ya que los días invernales son muy oscuros y de difícil acceso a las “Cumbres Patagónicas” y contar con más salidas de emergencia en el edificio de la Junji.

Entre los presentes estuvo la educadora de párvulos, ex funcionaria de la Junji y ex directora de jardines infantiles de Punta Arenas, Marcela Arteaga Barría, que valoró el diálogo. “Es importante reflexionar qué está pasando en las familias que no llevan a sus hijas e hijos a los establecimientos de Educación Parvularia y qué estrategias pueden servir para que quienes no lo han hecho, se interesen. Aparecieron varias iniciativas interesantes para completar las matrículas, sobre la importancia del nivel educativo”, dijo.

La directora regional (S) de la Junji Magallanes, Marisol Villegas Núñez, evaluó positivamente la actividad. “Esto permite poner en la misma línea las políticas públicas con las necesidades reales de las personas, todas y todos los habitantes. Se trata de espacios esenciales para el desarrollo de la primera infancia, construyendo bases sólidas de participación, involucrando a madres, padres, apoderados y equipos de la Junji en la toma de decisiones, mejorando el entorno. Además, que lo conversado no quedará acá sino que será trabajado por nuestro equipo de Participación Ciudadana en la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía regional”, concluyó.

La Ley 20.500, promulgada en 2011, establece el contexto legal en Chile para el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública, determinando que los órganos del Estado incorporen consultas en sus políticas, acogiendo las opiniones de los ciudadanos al abordar sus tareas.