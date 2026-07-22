CONSEJERA ROXANA GALLARDO LLAMA A REDEFINIR PRIORIDADES EN VIVIENDA Y REFORZAR LA FISCALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS

La consejera regional Roxana Gallardo Concha abordó este miércoles en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, el futuro del convenio de programación en materia habitacional entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda, manifestando su preocupación por la forma en que se han priorizado los beneficios durante los últimos años y llamando a revisar los criterios que definirán el próximo acuerdo.

Durante la entrevista, Gallardo explicó que la reciente reunión entre el Gobierno Regional y la Seremi de Vivienda permitió conocer el estado de avance del convenio vigente, aunque aclaró que aún no existe un trabajo concreto sobre un nuevo convenio, ya que primero deben evaluarse los aspectos que, a su juicio, no fueron respetados en la ejecución anterior.

Uno de los principales cuestionamientos de la consejera apuntó al uso del concepto de "déficit habitacional" como principal criterio para la asignación de subsidios.







"La palabra déficit hace mucho daño en esta región. No sé lo que pasa en el resto de Chile, me imagino que no es tan nociva esa palabra como acá, pero la palabra déficit significa, en palabras muy simples, que la persona que postula a un subsidio tiene que tener una condición de vida muy mala", afirmó.



Gallardo sostuvo que este enfoque termina perjudicando a numerosas familias que, pese a no vivir en condiciones de hacinamiento o campamentos, tampoco cuentan con una vivienda propia.







"Se atendió a los prioritarios y los no prioritarios siguen ahí, siguen esperando. Hay más de 1.500 familias que ya se han contactado y que están organizadas, que no se dejaron manipular por ninguna constructora y que quisieron seguir trabajando de la forma en que ellos sabían que personas antes que ellos lograron una vivienda. Estamos pidiendo igualdad ante la ley nada más", señaló.



La consejera insistió en que el nuevo convenio debe incorporar criterios que permitan beneficiar también a familias consideradas de clase media, especialmente considerando que parte importante de los recursos provienen del Gobierno Regional.







"Aquí se viene y se trabaja con platas del Gobierno Regional, que es plata de todos los magallánicos, por lo tanto en algo tienen que ceder. En los últimos dos o tres años no se cedió en nada, se siguió avanzando de esta misma manera", indicó.





Proyectos habitacionales



Respecto de las nuevas iniciativas que podrían impulsarse durante la actual administración, Gallardo manifestó reparos frente a algunos proyectos que contemplan la construcción de edificios.

Explicó que el convenio original privilegiaba viviendas y no departamentos, por lo que considera necesario analizar cuidadosamente el destino de los recursos regionales.

Asimismo, valoró la propuesta presentada por la Seremi de Vivienda para desarrollar pequeños conjuntos habitacionales en sitios eriazos, aunque advirtió que este tipo de iniciativas no resolverá el problema estructural.







"Lo de los conjuntos habitacionales pequeños que habla el seremi es una excelente idea... en vez de tener un sitio baldío que tengas ahí seis familias viviendo, perfecto. Pero es una micro solución, ya no es la solución que se necesita."





Desalojo de la toma



Durante la conversación también abordó el proceso de desalojo de la toma en Punta Arenas, indicando que espera que se realice de manera ordenada y respetando la dignidad de las familias involucradas.







"Eso es bueno, es bueno que no se haga un show de este tema... va a ir un desalojo ordenado, pausado. Van a salir primeros quienes cumplan con algunos requisitos para poder optar a un subsidio de arriendo."



La consejera agregó que el proceso debe garantizar transparencia respecto de los apoyos que eventualmente reciban las familias.







"Yo espero de verdad que tomen las opciones que se les está entregando y que prontamente tengamos, ojalá ya el próximo año, nuevamente habilitado el jardín infantil y el centro de salud."





Críticas al Registro Social de Hogares



Otro de los temas abordados fue el funcionamiento del Registro Social de Hogares, instrumento que, según Gallardo, no refleja adecuadamente la realidad de las familias de Magallanes.

También cuestionó las cifras oficiales sobre la demanda de establecimientos de larga estadía para adultos mayores, asegurando que existe un importante subregistro.







"Vamos a hacer acá misa, quedar afónicos gritando que queremos un nuevo Eleam y no nos van a escuchar cuando miran las cifras y ven que tenemos solo 16 personas esperando. Ese número no refleja la realidad."



Añadió que es necesario elaborar un catastro regional más completo.







"Yo espero que Desarrollo Social trate de ver la forma de hacer ese catastro... Si se hace un recorrido por todos los policlínicos y se recopila la información de personas en abandono y de quienes permanecen en los hospitales esperando un centro de larga estadía, por supuesto que ese número va a cambiar en forma cuantiosa."





Mayor fiscalización



Finalmente, Gallardo insistió en fortalecer la fiscalización una vez entregadas las viviendas sociales, argumentando que el seguimiento actual resulta insuficiente.







"Nosotros como convenio colectivo pedimos, por favor, que usaran algo de los recursos del convenio para armar un equipo fuerte de fiscalización... Yo creo que por lo menos el 15% de las viviendas que se entregan son mal asignadas."



En ese sentido, sostuvo que el control debe realizarse después de la entrega de los inmuebles para verificar que efectivamente estén siendo utilizados por los beneficiarios.







"Tengo esperanza de que la fiscalización sea más fuerte, se refuerce el equipo y que existan formas más rápidas de recuperar las viviendas mal entregadas."



