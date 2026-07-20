20 de julio de 2026
AGIA INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE “EL ARTE DE LO HECHO A MANO” DEL 23 AL 26 DE JULIO
La actividad abrirá sus puertas diariamente entre las 10:30 y las 20:00 horas.
Entre el 23 y el 26 de julio, la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) realizará una nueva versión de la exposición “El Arte de lo Hecho a Mano”, instancia que reunirá a destacados emprendedores, artesanos y creadores de la región en la Sala Zona Austral de Zona Franca.
La actividad abrirá sus puertas diariamente entre las 10:30 y las 20:00 horas, ofreciendo a la comunidad y visitantes la oportunidad de conocer y adquirir productos elaborados de manera artesanal, poniendo en valor el talento, la creatividad y la identidad regional presentes en cada creación.
Entre los expositores participantes se encuentran emprendimientos ligados a la gastronomía, artesanía, diseño, productos decorativos, confección textil y regalos personalizados, consolidando este espacio como una importante vitrina para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.
El presidente de AGIA Magallanes, César Alderete, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar el trabajo de los emprendedores a la comunidad, comentando que “cada producto hecho a mano tiene detrás una historia, horas de dedicación y mucho esfuerzo. Desde AGIA queremos seguir impulsando estos espacios que permiten visibilizar el talento regional y fortalecer la economía local. Invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas y a quienes visitan nuestra ciudad a recorrer esta muestra, conocer a nuestros emprendedores y apoyar el trabajo que se realiza en Magallanes”.
Desde la organización hicieron un llamado a las familias magallánicas a visitar la exposición durante los cuatro días de funcionamiento, disfrutar de la variedad de productos disponibles y apoyar el comercio local y el trabajo artesanal de la región.
Para finalizar, desde AGIA hicieron un llamado a las personas interesadas a sumarse a la asociación pueden obtener más información en el correo [email protected] o acercándose a las oficinas en calle Sarmiento 677 de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.