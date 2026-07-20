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20 de julio de 2026

AGIA INVITA A LA COMUNIDAD A DISFRUTAR DE “EL ARTE DE LO HECHO A MANO” DEL 23 AL 26 DE JULIO

La actividad abrirá sus puertas diariamente entre las 10:30 y las 20:00 horas.

EL ARTE DE LO HECHO A MANO (ARCHIVO)

​Entre el 23 y el 26 de julio, la Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) realizará una nueva versión de la exposición “El Arte de lo Hecho a Mano”, instancia que reunirá a destacados emprendedores, artesanos y creadores de la región en la Sala Zona Austral de Zona Franca.

 
La actividad abrirá sus puertas diariamente entre las 10:30 y las 20:00 horas, ofreciendo a la comunidad y visitantes la oportunidad de conocer y adquirir productos elaborados de manera artesanal, poniendo en valor el talento, la creatividad y la identidad regional presentes en cada creación.

 
Entre los expositores participantes se encuentran emprendimientos ligados a la gastronomía, artesanía, diseño, productos decorativos, confección textil y regalos personalizados, consolidando este espacio como una importante vitrina para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.

 
El presidente de AGIA Magallanes, César Alderete, destacó la importancia de generar espacios que permitan acercar el trabajo de los emprendedores a la comunidad, comentando que “cada producto hecho a mano tiene detrás una historia, horas de dedicación y mucho esfuerzo. Desde AGIA queremos seguir impulsando estos espacios que permiten visibilizar el talento regional y fortalecer la economía local. Invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas y a quienes visitan nuestra ciudad a recorrer esta muestra, conocer a nuestros emprendedores y apoyar el trabajo que se realiza en Magallanes”.

 
Desde la organización hicieron un llamado a las familias magallánicas a visitar la exposición durante los cuatro días de funcionamiento, disfrutar de la variedad de productos disponibles y apoyar el comercio local y el trabajo artesanal de la región.

 
Para finalizar, desde AGIA hicieron un llamado a las personas interesadas a sumarse a la asociación pueden obtener más información en el correo [email protected] o acercándose a las oficinas en calle Sarmiento 677 de lunes a viernes entre las 9:30 y las 13:00.



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