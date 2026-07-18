CONCEJALA DE PORVENIR PIDE MODIFICAR LA LEY CHOLITO Y UNA MESA REGIONAL PARA ENFRENTAR LOS ATAQUES DE PERROS ASILVESTRADOS EN TIERRA DEL FUEGO

La concejala de Porvenir y exalcaldesa de la comuna, Marisol Andrade, abordó en Patagonia Rural la creciente preocupación por los ataques de perros asilvestrados que afectan a pequeños y medianos productores de la provincia de Tierra del Fuego, una problemática que, según sostuvo, requiere una respuesta coordinada entre instituciones y cambios a la legislación vigente.

Durante la conversación en Polar Comunicaciones, Andrade recordó que esta situación se arrastra desde hace varios años y señaló que la actual Ley de Tenencia Responsable de Mascotas no entrega herramientas suficientes para enfrentar la realidad de los perros asilvestrados en zonas rurales. En ese sentido, planteó la necesidad de modificar la denominada Ley Cholito para incorporar esta problemática y proteger tanto a los productores como a la fauna y la seguridad de las comunidades.

La concejala también manifestó su preocupación por la falta de coordinación institucional y afirmó que el problema debe abordarse con una mirada regional. Entre las entidades que, a su juicio, deberían integrar una mesa de trabajo permanente mencionó a las municipalidades de Tierra del Fuego, la Delegación Provincial, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Fiscalía, los juzgados y los concejos municipales, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas.

Finalmente, Andrade hizo un llamado a evitar la polarización entre productores y defensores de los animales, señalando que es posible compatibilizar el bienestar animal con la protección de las personas y de la actividad ganadera. Asimismo, instó al Gobierno y al Congreso a impulsar con urgencia modificaciones legales que permitan enfrentar una problemática que, afirmó, afecta a toda la región de Magallanes y a otras zonas del país.



