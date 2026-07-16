SAN GREGORIO DIO INICIO A TALLER SOBRE TRANSFORMACIÓN SALUDABLE DE BERRIES REGIONALES

La Ilustre Municipalidad de San Gregorio dio inicio al taller "Transformación Saludable de Berries Regionales", actividad inserta en el Programa de Promoción de la Salud y orientada a entregar conocimientos sobre el aprovechamiento de frutos locales mediante distintas preparaciones.

La jornada fue dirigida por una nutricionista y por Luis Obando, ingeniero agrónomo de la Estancia Julia, quienes compartieron conocimientos sobre las características de los berries regionales y su utilización en la elaboración de distintos productos con valor agregado.

Durante el taller, las y los participantes aprendieron técnicas para preparar mermeladas, syrup, gelatinas y jugos naturales. Además, recibieron capacitación sobre el proceso de esterilización de frascos, envasado y etiquetado de los productos elaborados.

La iniciativa busca promover hábitos de alimentación saludable y entregar herramientas prácticas para el aprovechamiento de productos locales, favoreciendo el conocimiento sobre los recursos naturales presentes en la comuna.

Desde el municipio agradecieron la participación de la comunidad en esta primera jornada e invitaron a continuar participando en las próximas actividades contempladas dentro del Programa de Promoción de la Salud.





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