ABREN INSCRIPCIONES PARA TALLER DE CÓMICS Y MANGA EN PUNTA ARENAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO

​Niños, jóvenes y adultos podrán participar durante estas vacaciones de invierno en un Taller de Cómics y Manga que se desarrollará en Punta Arenas gracias a una iniciativa impulsada por la Asociación Red de Economías Creativas y Culturales de Magallanes (Red CreaMag) en conjunto con Casa Morada. El programa contempla cuatro clases, una por semana, comenzando el sábado 27 de junio entre las 11:30 y las 13:00 horas en la Sala Taller de Casa Morada, ubicada en Chiloé N°755. La propuesta está orientada al desarrollo de habilidades de dibujo, ilustración y creación de historias gráficas. La inscripción incluye una croquera y un tiralíneas para cada participante. Los cupos son limitados y el valor total del taller es de $30.000. La actividad forma parte de las primeras acciones impulsadas por Red CreaMag, asociación recientemente constituida por profesionales, artistas y gestores culturales de diversas disciplinas creativas de la región, quienes buscan generar espacios de formación y difusión cultural. Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico [email protected] o mediante las cuentas de Instagram @red_creamag y @casamoradapuq.



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