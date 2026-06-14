14 de junio de 2026
ABREN INSCRIPCIONES PARA TALLER DE CÓMICS Y MANGA EN PUNTA ARENAS DURANTE LAS VACACIONES DE INVIERNO
La iniciativa organizada por Red CreaMag y Casa Morada contempla cuatro clases orientadas al desarrollo de habilidades de dibujo, ilustración y creación de historias gráficas para niños, jóvenes y adultos.
Niños, jóvenes y adultos podrán participar durante estas vacaciones de invierno en un Taller de Cómics y Manga que se desarrollará en Punta Arenas gracias a una iniciativa impulsada por la Asociación Red de Economías Creativas y Culturales de Magallanes (Red CreaMag) en conjunto con Casa Morada.
El programa contempla cuatro clases, una por semana, comenzando el sábado 27 de junio entre las 11:30 y las 13:00 horas en la Sala Taller de Casa Morada, ubicada en Chiloé N°755. La propuesta está orientada al desarrollo de habilidades de dibujo, ilustración y creación de historias gráficas.
La inscripción incluye una croquera y un tiralíneas para cada participante. Los cupos son limitados y el valor total del taller es de $30.000.
La actividad forma parte de las primeras acciones impulsadas por Red CreaMag, asociación recientemente constituida por profesionales, artistas y gestores culturales de diversas disciplinas creativas de la región, quienes buscan generar espacios de formación y difusión cultural.
Las personas interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través del correo electrónico [email protected] o mediante las cuentas de Instagram @red_creamag y @casamoradapuq.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, participó en una reunión con la ministra Francisca Toledo en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades para abordar materias prioritarias para las comunas del país.
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