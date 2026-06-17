Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

17 de junio de 2026

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SUS TALLERES 2026

​Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 17, 18 y 19 de junio en el Teatro Municipal José Bohr, entre las 09:00 y las 12:00 horas.

centro cultural claudio paredes

​La Escuela Municipal de Arte y Cultura abrió el proceso de inscripción para su programación 2026, iniciativa impulsada por la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y las Artes de la comuna, junto a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que contempla una oferta gratuita de talleres en las áreas de Artes Visuales, Música y Artes Escénicas.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 17, 18 y 19 de junio en el Teatro Municipal José Bohr, entre las 09:00 y las 12:00 horas. Los talleres se desarrollarán posteriormente en dependencias del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.

La programación considera nueve talleres distribuidos en modalidades formativas, recreativas e inclusivas, orientados principalmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comuna.

En el área de Artes Visuales se impartirán los talleres "Fotografía Digital: Desde el Pasado al Futuro", dirigido a jóvenes de 15 a 24 años y a cargo de Jorge Grez Leuquén.  "Arte y Naturaleza: Experimentación (re)creativa a partir de la Natura", orientado a participantes de 18 a 24 años, impartido por Benjamín Sánchez Fuentes.

En Música, la oferta contempla el taller "Desde las Teclas a la Creación", a cargo de Sergio Pérez Bontes, dirigido a participantes entre 6 y 24 años y "Exploradores del Ritmo", impartido por Jonathan Delgado Sandoval, destinado a niños y niñas de 5 a 14 años.

Por su parte, las Artes Escénicas estarán representadas por los talleres "Introducción al Baile Flamenco", a cargo de Paula Vivar Cárdenas, para participantes entre 9 y 13 años; "Introducción a las Danzas Urbanas", impartido por César Montalban Martín, dirigido a jóvenes de 15 a 24 años; y "Escena y Personaje: Laboratorio de Actuación Contemporánea", a cargo de Roxana Concha Vivanco, orientado a participantes entre 18 y 24 años.

La programación también contempla dos talleres inclusivos: "Atelier Inclusivo: Materia, Emoción y Territorio", impartido por Luis Navarro Almonacid desde las artes visuales para personas entre 10 y 18 años. Y  "Danza y Movimiento: El Lenguaje Emocional del Cuerpo", dirigido por Constanza Martínez Barrientos desde las artes escénicas, abierto a participantes desde los 6 años.

Los cupos son limitados y estarán disponibles hasta completar las vacantes de cada taller.

Charla SIAT CChC (10)

MÁS DE 80 TRABAJADORES PARTICIPARON EN CHARLA SOBRE SEGURIDAD VIAL INVERNAL EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU HACE HISTORIA EN CERRO SOMBRERO CON ENTREGA DE "VILLA PIONEROS" SU PRIMER CONJUNTO HABITACIONAL EN MÁS DE 60 AÑOS

Leer Más

​El proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo beneficia a 49 familias de la comuna de Primavera y representa un nuevo hito para el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, incorporando soluciones de alto estándar y nuevos espacios comunitarios.

​El proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo beneficia a 49 familias de la comuna de Primavera y representa un nuevo hito para el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego, incorporando soluciones de alto estándar y nuevos espacios comunitarios.

MINVU - Entrega viviendas Villa Pioneros_1
nuestrospodcast
fotoblumar

CON MAYORES CERTEZAS PODRÍA INICIAR EVALUACIÓN DE UN NUEVO PROYECTO SALMONICULTOR EN MAGALLANES

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
centro cultural claudio paredes

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SUS TALLERES 2026

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Seremi

SEREMI DE GOBIERNO INICIA DESPLIEGUE TERRITORIAL CON DIÁLOGOS CIUDADANOS PARA ACERCAR EL GOBIERNO A LA COMUNIDAD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
destrucción 2

ADUANA DE PUNTA ARENAS DESTRUYE MÁS DE 2,9 MILLONES DE CIGARRILLOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250