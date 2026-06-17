17 de junio de 2026
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA SUS TALLERES 2026
Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 17, 18 y 19 de junio en el Teatro Municipal José Bohr, entre las 09:00 y las 12:00 horas.
La Escuela Municipal de Arte y Cultura abrió el proceso de inscripción para su programación 2026, iniciativa impulsada por la Fundación para el Desarrollo de la Cultura y las Artes de la comuna, junto a la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que contempla una oferta gratuita de talleres en las áreas de Artes Visuales, Música y Artes Escénicas.
Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 17, 18 y 19 de junio en el Teatro Municipal José Bohr, entre las 09:00 y las 12:00 horas. Los talleres se desarrollarán posteriormente en dependencias del Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro.
La programación considera nueve talleres distribuidos en modalidades formativas, recreativas e inclusivas, orientados principalmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comuna.
En el área de Artes Visuales se impartirán los talleres "Fotografía Digital: Desde el Pasado al Futuro", dirigido a jóvenes de 15 a 24 años y a cargo de Jorge Grez Leuquén. "Arte y Naturaleza: Experimentación (re)creativa a partir de la Natura", orientado a participantes de 18 a 24 años, impartido por Benjamín Sánchez Fuentes.
En Música, la oferta contempla el taller "Desde las Teclas a la Creación", a cargo de Sergio Pérez Bontes, dirigido a participantes entre 6 y 24 años y "Exploradores del Ritmo", impartido por Jonathan Delgado Sandoval, destinado a niños y niñas de 5 a 14 años.
Por su parte, las Artes Escénicas estarán representadas por los talleres "Introducción al Baile Flamenco", a cargo de Paula Vivar Cárdenas, para participantes entre 9 y 13 años; "Introducción a las Danzas Urbanas", impartido por César Montalban Martín, dirigido a jóvenes de 15 a 24 años; y "Escena y Personaje: Laboratorio de Actuación Contemporánea", a cargo de Roxana Concha Vivanco, orientado a participantes entre 18 y 24 años.
La programación también contempla dos talleres inclusivos: "Atelier Inclusivo: Materia, Emoción y Territorio", impartido por Luis Navarro Almonacid desde las artes visuales para personas entre 10 y 18 años. Y "Danza y Movimiento: El Lenguaje Emocional del Cuerpo", dirigido por Constanza Martínez Barrientos desde las artes escénicas, abierto a participantes desde los 6 años.
Los cupos son limitados y estarán disponibles hasta completar las vacantes de cada taller.
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