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29 de julio de 2026

CONJUNTO FOLCLÓRICO TEMPORAL DE HUILLINCO COMPARTIÓ SU MÚSICA, TRADICIONES Y RAÍCES CHILOTAS

​Chiloé, música, magia y tradición

Conjunto Folclórico Temporal de Huillinco

El Conjunto Folclórico Temporal de Huillinco fue protagonista de una nueva edición del programa Chiloé, música, magia y tradición, espacio de Polar Comunicaciones dedicado a rescatar la identidad, las expresiones artísticas y las tradiciones del sur de Chile.

La agrupación llegó desde Huillinco, localidad ubicada en la comuna de Chonchi, provincia de Chiloé, tras participar en actividades en Porvenir. Durante la conversación, sus integrantes compartieron parte de la historia del conjunto, sus raíces familiares y comunitarias, además de interpretar en vivo canciones y danzas tradicionales.

En el primer bloque, Nicolás Sánchez, José Monje, Inger, Marcela Pérez y Juana Picticar se presentaron ante la audiencia, dando cuenta del trabajo musical que realizan desde hace años. También explicaron el origen del nombre Huillinco, que significa “gato de agua”, en referencia a los huillines que habitaban los ríos del sector.

El grupo recordó que su historia comenzó como una reunión familiar bajo el muelle, en invierno, y que posteriormente se organizaron formalmente. De esa experiencia nació el nombre Temporal de Huillinco, inspirado en el clima y en la identidad del territorio chilote. Durante el programa interpretaron temas como “La Torre de Huillinco”, “Entre Cortinas Verdes” y “Fandanguito Celoso”.

En el segundo bloque, la conversación profundizó en las tradiciones chilotas, la pérdida y recuperación de costumbres como las mingas, la siembra de papas, la noche de San Juan y las celebraciones comunitarias. Marcela Pérez destacó que, aunque muchas prácticas se han debilitado, aún hay personas y agrupaciones que siguen cultivando estas expresiones, especialmente durante el verano.

También se abordó la presencia del chamamé en Chiloé, género que —según comentaron— ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente entre jóvenes y grupos de baile. A su vez, José Monje planteó que la preservación del folclore chilote depende principalmente del esfuerzo de cada agrupación, ya que no existe una organización única que reúna a todos los cultores.

La agrupación también compartió su vínculo con la religiosidad popular, destacando su participación en misas tradicionales y actividades comunitarias. En Porvenir, por ejemplo, participaron tocando durante una misa, reforzando el lazo entre música, fe y cultura chilota.

El programa cerró con saludos a familiares, compañeros, amigos y comunidades de Huillinco, Chonchi, Keilen, Agoní Alto y Agoní Bajo, además de la interpretación de “El Curanto” y “Cielito de la Pincoya”, reafirmando el valor del folclore como memoria viva de los pueblos del sur.

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PROYECTO DEL BICENTENARIO DE CHILOÉ BUSCA FORTALECER LOS LAZOS HISTÓRICOS Y CULTURALES CON MAGALLANES

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