Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

INVESTIGADOR ANALIZA LA INTERACCIÓN ENTRE LA MÚSICA GAUCHA Y CHILOTA EN MAGALLANES

Almorzando con Checho

José Salgado, Magister en Musicologia Latino Americana

En el programa Almorzando con Checho, Jorge Salgado, magíster en Musicología Latinoamericana, profesor de música y director musical del Ballet Folclórico de Puente Alto, abordó su trabajo de investigación centrado en la cultura musical de la región de Magallanes.

Durante la conversación, Salgado explicó que actualmente realiza un trabajo de campo en la zona como parte de su propuesta de tesis del Magíster en Musicología de la Universidad Alberto Hurtado. Según señaló, su investigación busca reflexionar sobre cómo interactúan las tradiciones musicales presentes en el territorio, especialmente aquellas vinculadas a la cultura gaucha y a la herencia chilota.

En Almorzando con Checho, el investigador indicó que la migración chilota ha tenido un rol clave en esta dinámica cultural, ya que muchas familias han mantenido sus costumbres a lo largo del tiempo, generando procesos de hibridación musical. De acuerdo con su análisis, estas prácticas permiten que las personas se identifiquen como patagónicas, magallánicas o chilotas, dependiendo de sus vivencias, gustos y trayectorias personales.

Salgado agregó que estas expresiones se manifiestan de manera cotidiana en celebraciones y encuentros sociales, donde conviven distintos estilos musicales y formas de expresión, reflejando cómo la música se vive y se siente desde la experiencia individual y colectiva de la comunidad.

Finalmente, el investigador destacó que este cruce cultural se nutre del contacto con músicos locales, payadores y cultores, cuyas vivencias aportan una mirada diversa y significativa para comprender la identidad musical de Magallanes.

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A FALSA POLICÍA POR HURTO EN SUPERMERCADO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PDI PUNTA ARENAS DETIENE A FALSA POLICÍA POR HURTO EN SUPERMERCADO

Garantías Voluntarias

GARANTÍAS SIN LETRA CHICA: SERNAC FIJA CRITERIOS EN NUEVA CIRCULAR Y REFUERZA DERECHOS DE CONSUMIDORES

Jonathan Mansilla, Director Fundacion de deportes municipal

FUNDACIÓN DE DEPORTES DESTACA INICIO DEL INTERCLUB DE TENIS EN PUNTA ARENAS