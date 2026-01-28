PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES SE PREPARAN PARA LA XVI SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Jorge Sharp Galetovic, representante de la Fundación Jorge Sharp Corona, informó a la ciudadanía sobre la realización de la XVI Semana Internacional de Jazz en la Patagonia, uno de los encuentros musicales más consolidados del extremo sur del país.

En esta nueva edición, el evento contará con Brasil como país invitado, reforzando su carácter internacional y el intercambio cultural a través del jazz, género que ha sido el eje central del festival desde sus inicios.

La programación contempla tres jornadas en Punta Arenas, los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026, a partir de las 20:00 horas, en el Hotel Casino Dreams, espacio que nuevamente será escenario de presentaciones de músicos nacionales e internacionales.

Posteriormente, la Semana Internacional de Jazz se trasladará a Puerto Natales, con un concierto programado para el 12 de febrero de 2026, desde las 20:00 horas, en el Club Deportivo Esmeralda, permitiendo así descentralizar la actividad y acercar este género musical a distintas comunas de la región.

