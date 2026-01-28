Punta Arenas,
28 de enero de 2026

PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES SE PREPARAN PARA LA XVI SEMANA INTERNACIONAL DE JAZZ EN LA PATAGONIA

Buenos días región.

jorgesharp

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Jorge Sharp Galetovic, representante de la Fundación Jorge Sharp Corona, informó a la ciudadanía sobre la realización de la XVI Semana Internacional de Jazz en la Patagonia, uno de los encuentros musicales más consolidados del extremo sur del país.

En esta nueva edición, el evento contará con Brasil como país invitado, reforzando su carácter internacional y el intercambio cultural a través del jazz, género que ha sido el eje central del festival desde sus inicios.

La programación contempla tres jornadas en Punta Arenas, los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026, a partir de las 20:00 horas, en el Hotel Casino Dreams, espacio que nuevamente será escenario de presentaciones de músicos nacionales e internacionales.

Posteriormente, la Semana Internacional de Jazz se trasladará a Puerto Natales, con un concierto programado para el 12 de febrero de 2026, desde las 20:00 horas, en el Club Deportivo Esmeralda, permitiendo así descentralizar la actividad y acercar este género musical a distintas comunas de la región.


Frontis SernamEG República

SERNAMEG MAGALLANES ASUMIÓ LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN PUNTA ARENAS

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZARÁ 2ª FERIA DE TURISMO EN LA PLAZA MUÑOZ GAMERO

La actividad se desarrollará el viernes 30 de enero en el marco de la llegada del crucero Sapphire Princess, reuniendo a emprendedores locales, artesanos y una muestra de bailes típicos.

FERIA DE TURISMO (2)
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Nueva enciclopedia_2

PRESENTARÁN NUEVA EDICIÓN DE LA ENCICLOPEDIA VISUAL DE LA ANTÁRTICA

invernaderoferia

DEL HUERTO A LA FERIA: AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN LOCAL EN TIERRA DEL FUEGO