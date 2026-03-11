INJUV MAGALLANES DESTACÓ A OCHO JÓVENES MUJERES QUE INSPIRAN LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA REGIÓN

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la dirección regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en Magallanes y Antártica Chilena reconoció a ocho jóvenes mujeres cuyo trabajo, liderazgo y compromiso han generado un impacto positivo en sus comunidades.

Las destacadas representan diversos ámbitos del desarrollo juvenil en la región: voluntariado, equidad de género, activismo medioambiental, arte, liderazgo social, cultura, comunicación y deporte.

Entre ellas se encuentra Paz Orellana Opazo, quien con solo 15 años se convirtió en la primera mujer capitana en 25 años de historia de la brigada juvenil de la Quinta Compañía de Bomberos, tras cinco años de trayectoria marcada por el servicio y el liderazgo comunitario.

También fue reconocida Micaela Lentrizco Manqui, ingeniera en Geomensura y docente del Liceo Industrial, quien lidera la especialidad de Construcciones Metálicas, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir este espacio formativo históricamente masculinizado.

En el ámbito medioambiental destaca Javiera Alvarado Altamirano, divulgadora que trabaja junto a organizaciones como Simbiosis Subantártica y Pajareras Australes para promover la protección de la biodiversidad y la participación comunitaria en la defensa del territorio austral.

El reconocimiento también incluye a Constanza “Nyzu” Cárdenas Altamirano, artista emergente que ha desarrollado un proyecto musical urbano autogestionado cuyas letras conectan con experiencias emocionales y sociales de las juventudes.

Por su parte, Nicole Yáñez Mayorga fue destacada por su liderazgo social, combinando su trabajo como trabajadora social y docente con un emprendimiento de lencería inclusiva que promueve la autoestima y la diversidad corporal.

En el ámbito cultural, Moira Ibacache Mansilla ha impulsado clubes de lectura para mujeres, generando espacios comunitarios donde la literatura se transforma en una herramienta de encuentro, reflexión y crecimiento personal.

La lista también incluye a Sava Santic Valle, comunicadora regional y ex reina del Carnaval de Invierno, quien actualmente impulsa talleres de oratoria para niñas y jóvenes.

Finalmente, fue reconocida Damaris Escobar Gallardo, referente del hockey sobre hielo en Chile, quien ha representado al país desde temprana edad y hoy forma nuevas generaciones como instructora en este deporte.

Desde INJUV destacaron que estas historias reflejan el liderazgo, talento y compromiso de las juventudes magallánicas, contribuyendo a una sociedad más equitativa, participativa y consciente.