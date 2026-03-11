Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de marzo de 2026

INJUV MAGALLANES DESTACÓ A OCHO JÓVENES MUJERES QUE INSPIRAN LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA REGIÓN

En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, jóvenes de distintas áreas —voluntariado, cultura, deporte, ciencia, medioambiente y comunicación— fueron reconocidas por su impacto en la comunidad.

8m 2026

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la dirección regional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) en Magallanes y Antártica Chilena reconoció a ocho jóvenes mujeres cuyo trabajo, liderazgo y compromiso han generado un impacto positivo en sus comunidades.

Las destacadas representan diversos ámbitos del desarrollo juvenil en la región: voluntariado, equidad de género, activismo medioambiental, arte, liderazgo social, cultura, comunicación y deporte.

Entre ellas se encuentra Paz Orellana Opazo, quien con solo 15 años se convirtió en la primera mujer capitana en 25 años de historia de la brigada juvenil de la Quinta Compañía de Bomberos, tras cinco años de trayectoria marcada por el servicio y el liderazgo comunitario.

También fue reconocida Micaela Lentrizco Manqui, ingeniera en Geomensura y docente del Liceo Industrial, quien lidera la especialidad de Construcciones Metálicas, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir este espacio formativo históricamente masculinizado.

En el ámbito medioambiental destaca Javiera Alvarado Altamirano, divulgadora que trabaja junto a organizaciones como Simbiosis Subantártica y Pajareras Australes para promover la protección de la biodiversidad y la participación comunitaria en la defensa del territorio austral.

El reconocimiento también incluye a Constanza “Nyzu” Cárdenas Altamirano, artista emergente que ha desarrollado un proyecto musical urbano autogestionado cuyas letras conectan con experiencias emocionales y sociales de las juventudes.

Por su parte, Nicole Yáñez Mayorga fue destacada por su liderazgo social, combinando su trabajo como trabajadora social y docente con un emprendimiento de lencería inclusiva que promueve la autoestima y la diversidad corporal.

En el ámbito cultural, Moira Ibacache Mansilla ha impulsado clubes de lectura para mujeres, generando espacios comunitarios donde la literatura se transforma en una herramienta de encuentro, reflexión y crecimiento personal.

La lista también incluye a Sava Santic Valle, comunicadora regional y ex reina del Carnaval de Invierno, quien actualmente impulsa talleres de oratoria para niñas y jóvenes.

Finalmente, fue reconocida Damaris Escobar Gallardo, referente del hockey sobre hielo en Chile, quien ha representado al país desde temprana edad y hoy forma nuevas generaciones como instructora en este deporte.

Desde INJUV destacaron que estas historias reflejan el liderazgo, talento y compromiso de las juventudes magallánicas, contribuyendo a una sociedad más equitativa, participativa y consciente.

seremienergia

SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES INFORMA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE HIDRÓGENO VERDE 2026–2030

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SELLO REGIONAL: COBERTURA ESPECIAL DE POLAR COMUNICACIONES DEL CAMBIO DE MANDO 2026

Leer Más

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

La programación especial se emitirá este miércoles 11 de marzo a través de radio, televisión, YouTube y redes sociales, con análisis político, entrevistas en vivo y seguimiento de la jornada que marcará el inicio del nuevo período político en Chile.

cobertura especial: Cambio de mando 2026
nuestrospodcast
ericka farías guerra

QUIÉN ES ERICKA FARÍAS GUERRA, LA FUTURA DELEGADA PRESIDENCIAL DE MAGALLANES DESIGNADA POR EL PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
8m 2026

INJUV MAGALLANES DESTACÓ A OCHO JÓVENES MUJERES QUE INSPIRAN LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Magallanes en la moneda

AUTORIDADES DEL NUEVO GOBIERNO DE KAST CON VÍNCULOS CON MAGALLANES: SALUD, ANTÁRTICA, ENERGÍA Y GESTIÓN TERRITORIAL

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
postaguanacopampa

AVANZA PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE TIMAUKEL CON INVERSIÓN ESTIMADA DE $3.500 MILLONES

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinic