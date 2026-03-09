INFLACIÓN EN CHILE BAJA A 2,4%: IPC DE FEBRERO NO REGISTRÓ VARIACIÓN

​El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero registró una variación mensual de 0%, lo que refleja una desaceleración en el aumento de los precios en el país. Con este resultado, la inflación acumulada en doce meses llegó a 2,4%.

El reporte del INE destaca que divisiones como vivienda y servicios básicos mostraron descensos importantes y el bienestar de las familias se ha visto fortalecido por el aumento de los ingresos.

Junto con eso, al no haber aumento en el índice, la Unidad de Fomento (UF) no tendrá variaciones este mes, beneficiando a quienes pagan créditos hipotecarios o arriendos en esta unidad.

Fuente: Gob.cl

