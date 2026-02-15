Punta Arenas,
15 de febrero de 2026

PRÓXIMO GOBIERNO ADELANTA QUE GABINETES DEBERÁN BAJAR GASTOS Y ADVIERTE POR ALGUNAS ASIGNACIONES EXTRA

Asume 11 de marzo.

El próximo gobierno de José Antonio Kast se enfrentará a un panorama fiscal desafiante, con un déficit que en 2025 fue mayor al previsto por el actual Ejecutivo y una recaudación que mostró una importante caída en los últimos tres meses del año pasado.

En este contexto, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) ya se están dando algunos lineamientos en materia de austeridad para las próximas autoridades, incluyendo uno donde se deberá limitar el gasto en los gabinetes.

Según reveló Diario Financiero (DF), con una circular se instruyó que el gasto de los gabinetes de los ministros como de subsecretarías deberá ser, como mínimo, un 15% inferior al de la actual administración.

Las cifras en específico se irían definiendo con el pasar de las reuniones bilaterales de las distintas carteras. En este contexto, el gasto deberá considerar a todas las personas del equipo ministerial, pasando de los jefes de gabinetes, encargados de prensas y asesores, a contrata, planta u honorarios.

A su vez, se definió que el sueldo del jefe de gabinete se establezca en base a competencias, perfil y experiencia, y “en ningún caso” será superior al del subsecretario.

En el caso de los asesores, DF reveló que se compartió al gabinete del presidente electo una tabla con porcentajes referenciales para establecer sueldos en los equipos de gabinete, en base a las remuneraciones del subsecretario.

Por ejemplo, una persona con título técnico y cinco años o menos de experiencia laboral no podrá ganar más de un 30% de lo que gana el subsecretario respectivo. Si tiene un título profesional o licenciatura de ocho semestres, el porcentaje es del 40% y para aquellos con magíster o doctorados, un 50%.

A más años de experiencia, los porcentajes cambian, siendo el caso de los grados de magíster o doctor con 10 años o más de experiencia donde se podría optar a un sueldo equivalente al 100% al de un subsecretario.

Otros puntos tratados en la circular de la OPE apuntan que las autoridades deberán revisar quiénes reciben asignaciones adicionales por funciones críticas, para su evaluación y ver si se mantienen esos montos extra o no, advirtiendo además que la Dirección de Presupuestos (Dipres) podría incluso eliminar tales asignaciones si no son relevantes.

Por último, antes del cambio de mando del 11 de marzo, se instruyó a los ministros a enviar un excel con los asesores que ingresarán a la nueva administración, documento que deberá reportarse también entre marzo y abril, reveló Diario Financiero.

BiobioChile


Pablo Bussenius, Abogado

EX SEREMI DE JUSTICIA: "A KAST SE LE VA A PONER CUESTA ARRIBA GOBERNAR SI NO TIENE VOLUNTAD DE LLEGAR A ACUERDOS"

