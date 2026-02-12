REDSALUD ACTIVA ACCESO PRIORIZADO FONASA PARA PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA

En conversación con Buenos Días Región, la subdirectora médica de RedSalud Magallanes, Mariela Quiroz, junto a Génesis Cárdenas, del área de Presupuestos, detallaron la reactivación del programa Acceso Priorizado Fonasa (SAP), iniciativa que busca reducir las listas de espera quirúrgicas para prótesis total de rodilla y cadera. El programa, que comenzó de manera excepcional a fines de 2025, volvió a activarse en febrero y actualmente cuenta con cupos disponibles a nivel nacional.

La modalidad está dirigida a pacientes Fonasa B, C y D que ya cuenten con diagnóstico confirmado e indicación médica. El proceso es ágil: tras la evaluación con el traumatólogo, el paciente realiza la reserva del bono SAP con su Clave Única, lo compra dentro de siete días y, desde ese momento, dispone de un plazo máximo de 30 días para concretar la cirugía. En la mayoría de los casos, los pacientes reciben el alta en 48 horas y comienzan a caminar con apoyo de bastones.

En cuanto a valores, el copago para prótesis de rodilla o cadera es de $808.500 para Fonasa B, $1.078.000 para Fonasa C y $1.617.000 para Fonasa D. Estos montos incluyen hospitalización, pabellón, insumos, medicamentos y la prótesis. Desde la clínica recalcaron que Fonasa cubre entre el 85% y 90% del costo total y que existen facilidades de pago, incluyendo hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito. La prótesis total de cadera tiene un tope de edad de 65 años, ya que sobre esa edad está cubierta por GES bajo otra modalidad.

Finalmente, las profesionales destacaron el impacto social de estas cirugías. La artrosis, que suele derivar en la necesidad de prótesis, genera altos costos en medicamentos, terapias y pérdida de autonomía. “Muchas veces las personas no dimensionan cuánto están perdiendo en calidad de vida y recursos”, señaló Quiroz, subrayando que recuperar movilidad no solo reduce gastos médicos a mediano plazo, sino que permite retomar actividades laborales y personales, mejorando significativamente la calidad de vida.



