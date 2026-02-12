Punta Arenas,
12 de febrero de 2026

REDSALUD ACTIVA ACCESO PRIORIZADO FONASA PARA PRÓTESIS DE CADERA Y RODILLA

Buenos Días Región

Mariela Quiroz, Subdirectora médica de Redsalud Magallanes

En conversación con Buenos Días Región, la subdirectora médica de RedSalud Magallanes, Mariela Quiroz, junto a Génesis Cárdenas, del área de Presupuestos, detallaron la reactivación del programa Acceso Priorizado Fonasa (SAP), iniciativa que busca reducir las listas de espera quirúrgicas para prótesis total de rodilla y cadera. El programa, que comenzó de manera excepcional a fines de 2025, volvió a activarse en febrero y actualmente cuenta con cupos disponibles a nivel nacional.

La modalidad está dirigida a pacientes Fonasa B, C y D que ya cuenten con diagnóstico confirmado e indicación médica. El proceso es ágil: tras la evaluación con el traumatólogo, el paciente realiza la reserva del bono SAP con su Clave Única, lo compra dentro de siete días y, desde ese momento, dispone de un plazo máximo de 30 días para concretar la cirugía. En la mayoría de los casos, los pacientes reciben el alta en 48 horas y comienzan a caminar con apoyo de bastones.

En cuanto a valores, el copago para prótesis de rodilla o cadera es de $808.500 para Fonasa B, $1.078.000 para Fonasa C y $1.617.000 para Fonasa D. Estos montos incluyen hospitalización, pabellón, insumos, medicamentos y la prótesis. Desde la clínica recalcaron que Fonasa cubre entre el 85% y 90% del costo total y que existen facilidades de pago, incluyendo hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de crédito. La prótesis total de cadera tiene un tope de edad de 65 años, ya que sobre esa edad está cubierta por GES bajo otra modalidad.

Finalmente, las profesionales destacaron el impacto social de estas cirugías. La artrosis, que suele derivar en la necesidad de prótesis, genera altos costos en medicamentos, terapias y pérdida de autonomía. “Muchas veces las personas no dimensionan cuánto están perdiendo en calidad de vida y recursos”, señaló Quiroz, subrayando que recuperar movilidad no solo reduce gastos médicos a mediano plazo, sino que permite retomar actividades laborales y personales, mejorando significativamente la calidad de vida.


TERMÓMETRO LABORAL DESTACA CRECIMIENTO DEL EMPLEO Y DE SALARIOS EN MAGALLANES

AGUAS MAGALLANES ANUNCIA NUEVA REHABILITACIÓN DE COLECTORES CON TECNOLOGÍA SIN ZANJA PARA REFORZAR EL SERVICIO EN PUNTA ARENAS

La iniciativa considera una inversión de $968.598.099 millones, destinada a renovar tramos estratégicos de la red en los sectores principalmente centro y sur de Punta Arenas Los trabajos se desarrollarán a partir de 09 de febrero y se extenderán por un plazo estimado de 2 meses, con medidas de señalización y resguardo para minimizar molestias y mantener una operación segura en terreno.

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

camino al andino pintura (5)

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

El impacto negativo de Internet en el cociente intelectual

DÍA DEL INTERNET SEGURO: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DIGITAL QUE TODOS DEBERÍAN CONOCER