Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de febrero de 2026

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

sernac

Luego de recibir decenas de reclamos por parte de personas consumidoras, el SERNAC Regional de Magallanes denunció ante el Ministerio Público a la supuesta empresa Espartacus Chile por el eventual delito de estafa y apropiación indebida.

Esta acción se tomó luego de detectar que el proveedor —que no cuenta con registros ni antecedentes formales en los sistemas del SERNAC— ofrece productos, principalmente cuchillería, informando plazos de entrega de hasta 40 días; sin embargo, transcurrido dicho plazo, éstos no son entregados.

Las personas consumidoras, quienes han pagado sumas significativas de dinero, relatan que al no recibir los productos han intentado contactarse a través de la página web https://espartacuschile.com sin obtener respuesta. De hecho, señalan la inexistencia de canales de atención al cliente y advierten que el único correo informado en el sitio web tiene su bandeja de entrada llena, lo que impide cualquier comunicación.

Entre los reclamos que recibió el Servicio, las personas acusan un incumplimiento sistemático en la entrega de productos adquiridos en línea. No obstante, la empresa tampoco cuenta con una tienda física ni teléfonos de contacto, lo que imposibilita una respuesta efectiva hacia las y los afectados.

Al inicio de la investigación, se consideró que la supuesta empresa infringía la Ley de Protección al Consumidor por publicidad engañosa, incumplimiento en la entrega y falta de información veraz y oportuna a lo que se agrega la ausencia de una dirección comercial.

Sin embargo, dada la imposibilidad de identificar y localizar al proveedor, sumado al patrón de incumplimiento irregular y repetitivo, el organismo determinó que los hechos podrían constituir los delitos de estafa y apropiación indebida, según lo establecen los artículos 468 y 470 del Código Penal. Por ello, se presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público.

"Quizás en este momento hay personas comprando en la página ya que no está bloqueada. Debemos abstenernos de adquirir productos o servicios de supuestas empresas que no cumplen con estándares mínimos de formalidad, como números de contacto u oficina física, o que tienen cerrados los comentarios en redes sociales. Siempre es necesario revisar posibles reclamos en la web", señaló el Director Regional de Magallanes, Matías Salazar Barrera.

Sin perjuicio de la denuncia presentada, el SERNAC continuará recabando antecedentes con el objetivo de ejercer nuevas acciones que permitan obtener la debida reparación para los consumidores afectados. Actualmente, existe un convenio de colaboración entre el SERNAC y el Ministerio Público destinado a mejorar la protección de los ciudadanos frente a abusos que revistan carácter de delito, generando estrategias conjuntas para una persecución penal más eficaz.

Ante cualquier conflicto con una empresa, el SERNAC invita a las y los consumidores a presentar su reclamo a través del Portal del Consumidor en www.sernac.cl (con su ClaveÚnica). También pueden hacerlo llamando gratis al 800 700 100, acudiendo a la oficina regional en Lautaro Navarro 353, Punta Arenas, o en las plataformas municipales en convenio detalladas en www.sernac.cl/magallanes


Comunicado Reporte Mercado extintores

ANTE AUMENTO DE INCENDIOS, INFORME DE SERNAC ADVIERTE BRECHAS Y RECOMENDACIONES PARA EL MERCADO DE EXTINTORES PORTÁTILES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

Leer Más

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

​Las personas consumidoras reclaman un incumplimiento sistemático por parte de la empresa en la entrega de productos adquiridos vía online y falta de canales de contacto para buscar una solución efectiva.

sernac
nuestrospodcast
SOAP 2024_FOTO

ASOCIACIÓN DE ASEGURADORES RESTABLECE LA VENTA DEL SOAP

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
sernac

SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Sebastián Timis, subgerente de conectividad y servicio al cliente de Transbordadora Austral Broom

VIENTO SUSPENDE CRUCES A PORVENIR Y TABSA EXPLICA IMPACTO EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
GET SUEÑOS DEL ANDINO 6

EN LA JUNTA DE VECINOS “LOS SUEÑOS DEL ANDINO” DE PUNTA ARENAS SE REALIZÓ UNA NUEVA PLAZA CIUDADANA DEL PROGRAMA GOBIERNO EN TERRENO