SERNAC MAGALLANES DENUNCIA A SUPUESTA EMPRESA DE CUCHILLOS ESPARTACUS CHILE ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO POR EVENTUAL ESTAFA

Luego de recibir decenas de reclamos por parte de personas consumidoras, el SERNAC Regional de Magallanes denunció ante el Ministerio Público a la supuesta empresa Espartacus Chile por el eventual delito de estafa y apropiación indebida.

Esta acción se tomó luego de detectar que el proveedor —que no cuenta con registros ni antecedentes formales en los sistemas del SERNAC— ofrece productos, principalmente cuchillería, informando plazos de entrega de hasta 40 días; sin embargo, transcurrido dicho plazo, éstos no son entregados.

Las personas consumidoras, quienes han pagado sumas significativas de dinero, relatan que al no recibir los productos han intentado contactarse a través de la página web https://espartacuschile.com sin obtener respuesta. De hecho, señalan la inexistencia de canales de atención al cliente y advierten que el único correo informado en el sitio web tiene su bandeja de entrada llena, lo que impide cualquier comunicación.

Entre los reclamos que recibió el Servicio, las personas acusan un incumplimiento sistemático en la entrega de productos adquiridos en línea. No obstante, la empresa tampoco cuenta con una tienda física ni teléfonos de contacto, lo que imposibilita una respuesta efectiva hacia las y los afectados.

Al inicio de la investigación, se consideró que la supuesta empresa infringía la Ley de Protección al Consumidor por publicidad engañosa, incumplimiento en la entrega y falta de información veraz y oportuna a lo que se agrega la ausencia de una dirección comercial.

Sin embargo, dada la imposibilidad de identificar y localizar al proveedor, sumado al patrón de incumplimiento irregular y repetitivo, el organismo determinó que los hechos podrían constituir los delitos de estafa y apropiación indebida, según lo establecen los artículos 468 y 470 del Código Penal. Por ello, se presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público.

"Quizás en este momento hay personas comprando en la página ya que no está bloqueada. Debemos abstenernos de adquirir productos o servicios de supuestas empresas que no cumplen con estándares mínimos de formalidad, como números de contacto u oficina física, o que tienen cerrados los comentarios en redes sociales. Siempre es necesario revisar posibles reclamos en la web", señaló el Director Regional de Magallanes, Matías Salazar Barrera.

Sin perjuicio de la denuncia presentada, el SERNAC continuará recabando antecedentes con el objetivo de ejercer nuevas acciones que permitan obtener la debida reparación para los consumidores afectados. Actualmente, existe un convenio de colaboración entre el SERNAC y el Ministerio Público destinado a mejorar la protección de los ciudadanos frente a abusos que revistan carácter de delito, generando estrategias conjuntas para una persecución penal más eficaz.

Ante cualquier conflicto con una empresa, el SERNAC invita a las y los consumidores a presentar su reclamo a través del Portal del Consumidor en www.sernac.cl (con su ClaveÚnica). También pueden hacerlo llamando gratis al 800 700 100, acudiendo a la oficina regional en Lautaro Navarro 353, Punta Arenas, o en las plataformas municipales en convenio detalladas en www.sernac.cl/magallanes

