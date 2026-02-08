Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

8 de febrero de 2026

EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN ABRIÓ LA PLATAFORMA 2026 PARA POSTULAR COMO MONITOR O MONITORA

Hasta el 04 de marzo. ​

Certificación 2025

Desde el 26 de enero y hasta el 04 de marzo se encuentra abierta la inscripción para monitores y monitoras de diferentes regiones del país que deseen ser parte del Plan Nacional de Alfabetización 2026, iniciativa de inclusión socioeducativa del Ministerio de Educación. Pueden postular personas mayores de 18 años que tengan licencia de enseñanza media y cédula nacional de identidad chilena o extranjera vigente.

La seremi de Educación (S), Carolina Álvarez Antonin, señaló que "el Plan Nacional de Alfabetización Contigo Aprendo es, ante todo, una política de acceso y dignidad. Cuenta con dos pilares fundamentales e importantes; el trabajo cercano de monitores y monitoras que acompañan cada proceso de formación, y el compromiso de cada persona que decide aprender. Se trata de un verdadero espacio de justicia social, porque abre puertas, combate brechas históricas y garantiza que todas y todos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación", remarcó, invitando a todas las personas interesadas a colaborar con esta misión que ha marcado un hito en muchas vidas.

El año pasado 2.100 personas realizaron actividades de aprendizaje en cursos guiados por monitores y monitoras de localidades urbanas y rurales del país gracias a esta instancia, permitiéndoles certificar el primer nivel básico de Educación para personas jóvenes y adultas.  En tanto que en Magallanes fueron certificadas 42. Así lo informó, Patricio Álvarez Paredes, coordinador de Alfabetización en la Seremi de Educación, indicando que "contamos con una red de apoyo bien importante de instituciones que colaboran, como las juntas de vecinos, PRODEMU, centros comunitarios sociales y bibliotecas públicas. Esto facilita que se lleve adelante", recalcó.

Las y lo monitores seleccionados deberán capacitarse, formar un grupo de estudiantes y comprometer el tiempo necesario para preparar y realizar seis horas presenciales de clases semanales, entre los meses de mayo y noviembre.

Para la profesora Marta Mora Ojeda, monitora en la sede provincial de Prodemu en Natales el año 2025, esta experiencia marcó su rol como docente, como persona y como ciudadana, lo que le hizo muy feliz. En ese sentido enfatizó que "acerca las oportunidades de seguir aprendiendo a aquellas personas que por diversos motivos han tenido que dejar el sistema escolar".

 

Las personas interesadas en participar como monitoras o monitores deben completar el formulario disponible en el siguiente link: https://encuestas.mineduc.cl/index.php/37159?lang=es-CL


incendiosforestales

RECONSTRUCCIÓN: GOBIERNO IMPULSA "BOLSILLO ELECTRÓNICO" Y "BONO DE ACOGIDA UNIVERSAL"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ERICKA FARÍAS ES LA DELEGADA PRESIDENCIAL REGIONAL DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ELECTO

Leer Más

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

​Ex gerenta de relacionamiento comunitario de HNH Energy.

8d9a9b9a-db10-46b1-8a44-47ec52b45803
nuestrospodcast
1

DELEGADO PRESIDENCIAL GUILLERMO RUIZ DESTACA LABOR POLICIAL EN RETENES FRONTERIZOS DE CARABINEROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Certificación 2025

EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN ABRIÓ LA PLATAFORMA 2026 PARA POSTULAR COMO MONITOR O MONITORA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PHOTO-2026-02-06-16-41-40

CAMPAÑA ESTIVAL PARA POSTULAR A LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOTO 1 (1)

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS