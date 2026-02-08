EL PLAN NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN ABRIÓ LA PLATAFORMA 2026 PARA POSTULAR COMO MONITOR O MONITORA

Desde el 26 de enero y hasta el 04 de marzo se encuentra abierta la inscripción para monitores y monitoras de diferentes regiones del país que deseen ser parte del Plan Nacional de Alfabetización 2026, iniciativa de inclusión socioeducativa del Ministerio de Educación. Pueden postular personas mayores de 18 años que tengan licencia de enseñanza media y cédula nacional de identidad chilena o extranjera vigente.

La seremi de Educación (S), Carolina Álvarez Antonin, señaló que "el Plan Nacional de Alfabetización Contigo Aprendo es, ante todo, una política de acceso y dignidad. Cuenta con dos pilares fundamentales e importantes; el trabajo cercano de monitores y monitoras que acompañan cada proceso de formación, y el compromiso de cada persona que decide aprender. Se trata de un verdadero espacio de justicia social, porque abre puertas, combate brechas históricas y garantiza que todas y todos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación", remarcó, invitando a todas las personas interesadas a colaborar con esta misión que ha marcado un hito en muchas vidas.

El año pasado 2.100 personas realizaron actividades de aprendizaje en cursos guiados por monitores y monitoras de localidades urbanas y rurales del país gracias a esta instancia, permitiéndoles certificar el primer nivel básico de Educación para personas jóvenes y adultas. En tanto que en Magallanes fueron certificadas 42. Así lo informó, Patricio Álvarez Paredes, coordinador de Alfabetización en la Seremi de Educación, indicando que "contamos con una red de apoyo bien importante de instituciones que colaboran, como las juntas de vecinos, PRODEMU, centros comunitarios sociales y bibliotecas públicas. Esto facilita que se lleve adelante", recalcó.

Las y lo monitores seleccionados deberán capacitarse, formar un grupo de estudiantes y comprometer el tiempo necesario para preparar y realizar seis horas presenciales de clases semanales, entre los meses de mayo y noviembre.

Para la profesora Marta Mora Ojeda, monitora en la sede provincial de Prodemu en Natales el año 2025, esta experiencia marcó su rol como docente, como persona y como ciudadana, lo que le hizo muy feliz. En ese sentido enfatizó que "acerca las oportunidades de seguir aprendiendo a aquellas personas que por diversos motivos han tenido que dejar el sistema escolar".

Las personas interesadas en participar como monitoras o monitores deben completar el formulario disponible en el siguiente link: https://encuestas.mineduc.cl/index.php/37159?lang=es-CL

