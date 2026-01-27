CAMILA PONTIKAS, LA DISEÑADORA MAGALLÁNICA CON LA QUE KAREN DOGGENWEILER ABRIRÁ EL FESTIVAL DE VIÑA 2026 CON UN DISEÑO INSPIRADO EN UNA “DIOSA DEL OLIMPO”

Al igual que en la edición anterior, Karen Doggenweiler ha apostado por el talento nacional para la noche inaugural del Festival de Viña del Mar. La elegida es Camila Pontikas, destacada diseñadora originaria de la Región de Magallanes y ganadora del Santiago Fashion Week 2018, reconocimiento que le permitió especializarse en el prestigioso Istituto Marangoni en Europa.

Ella es la encargada de confeccionar la pieza con la que la animadora subirá al escenario de la Quinta Vergara el domingo 22 de febrero. Sobre este hito, Pontikas señala: “Me siento súper agradecida y feliz de que hayan confiado en mí. Es la vitrina más importante para los diseñadores nacionales y me alegra que se valore nuestro trabajo en la apertura del certamen”.

Un gran desafío

En 2025, Pontikas ya captó las miradas en la alfombra roja al vestir a figuras como Pamela Díaz, Pin Montané, Carmen Zabala y Octavia Bernasconi. Sin embargo, el desafío de este año es mayor, al ser la responsable del look de la animadora oficial para la primera noche del Festival de Viña.

Respecto al concepto del vestido, la diseñadora adelanta que veremos “una silueta bien pronunciada, inspirada en una diosa del Olimpo. Es una propuesta clásica, pero muy elevada en cuanto a materiales y trabajo artesanal”.

Para Camila, el objetivo principal de su estética es claro: “Me gusta que las mujeres se vean empoderadas cuando las visto; poderosas, en realidad”, una visión que, asegura, encaja a la perfección con Doggenweiler.

Detalles de confección

Sobre la figura de Karen Doggenweiler., Pontikas destaca su versatilidad: “Tiene un cuerpo envidiable y un cuello muy estilizado, lo que permite lucir escotes pronunciados y resaltar su cintura diminuta”.

Finalmente, Camila revela que el proceso de creación ha sido un ejercicio de técnica y paciencia debido a que el vestido que lucirá Doggenweiler en la primera noche en la Quinta Vergara le implica una exhaustiva y cuidadosa labor diaria en razón de las exigencias del diseño. “Ha sido un trabajo muy lento y minucioso, pero el diseño fluyó desde el inicio. Se están realizando las ideas originales que propuse, sin grandes modificaciones”, concluye.

