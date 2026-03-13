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13 de marzo de 2026

MUNICIPIO INICIA HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN

La atención se extenderá en tardes, sábados y el último domingo de marzo para facilitar el trámite.

PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)

La Municipalidad de Punta Arenas informó el inicio de las atenciones en horario extraordinario para el pago del permiso de circulación, medida que busca facilitar el cumplimiento de este trámite durante las últimas semanas de marzo.

El director de Tránsito del municipio, Marcel Bermúdez, explicó que, como cada año, a partir de mediados de marzo se amplía la atención presencial para responder al aumento en la demanda. "Como todos los años, a mitad de marzo comenzamos con un horario extendido. En este caso vamos a tener atención los días sábados que restan del mes y además el último domingo, que es el 29 de marzo", señaló.

De acuerdo a lo informado, desde el lunes 16 de marzo la atención presencial se realizará de lunes a viernes entre las 8:15 y las 13:00 horas, mientras que en horario de tarde se extenderá desde las 15:00 hasta las 20:00 horas. A ello se suman jornadas extraordinarias durante los fines de semana: sábado 14, sábado 21, sábado 28 y domingo 29 de marzo, entre 14:00 y 20:00 horas.

Bermúdez recordó que también se encuentra habilitada la opción de pago en línea, disponible durante las 24 horas. "Recordar  a la gente que está disponible la página web municipal www.puntaarenas.cl y también la aplicación móvil App Arenas, donde pueden pagar las 24 horas. Recomendamos hacer el trámite de forma online para evitar filas y no dejar el proceso para los últimos días del mes", indicó.

Según datos de la Dirección de Tránsito, hasta la fecha se han registrado alrededor de 13 mil permisos pagados, cifra que representa cerca de un 15% más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, aún queda un importante número de contribuyentes por realizar el trámite. "Tenemos alrededor de 70 mil vehículos que deben realizar su proceso antes del 31 de marzo, por lo que reiteramos el llamado a hacerlo con anticipación, preferentemente de forma online", agregó el directivo municipal.

Para quienes opten por realizar el trámite de manera presencial, la administración comunal recordó que es obligatorio presentar los documentos correspondientes en formato físico: el SOAP vigente hasta el 31 de marzo de 2027, la revisión técnica al día y el permiso de circulación anterior.

Además de la atención presencial, la Municipalidad mantiene habilitados munimáticos de pago automático, ubicados en el nivel -2 del Mall Espacio Urbano Pionero, además de equipos disponibles en dependencias municipales en 21 de Mayo 1133, en la Dirección de Tránsito, y en Avenida Colón 1209, en la Dirección de Administración y Finanzas.

Finalmente, desde el municipio reiteraron que el plazo para realizar este trámite vence el 31 de marzo, recordando que quienes no lo hagan dentro del periodo establecido se exponen a multas, recargos e incluso al retiro del vehículo de circulación.

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