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13 de abril de 2026

MINVU ASIGNÓ SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR TRES PROYECTOS HABITACIONALES EN PUNTA ARENAS

La aprobación de subsidios habitacionales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por un monto de 1 millón 213 mil UF fue asignado para la construcción de los proyectos habitacionales “Valle Los Sauces 9”, “El Trébol 51-C” y “Condominio Edificios Los Flamencos 2”.

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La selección de tres proyectos habitacionales de Punta Arenas, con la correspondiente asignación de subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por 1 millón 213 mil UF equivalentes a más de 48 mil millones de pesos, fue informada la semana pasada por el Ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje Capdeville.

 

Los resultados corresponden a los proyectos calificados al 29 de diciembre del año pasado y favorecen a iniciativas de nueve regiones del país.

 

El respecto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, señaló “Estamos muy contentos como equipo de entregar esta buena noticia a 454 familias de Punta Arenas, que, gracias a su esfuerzo y esta importante aprobación de recursos, cuentan con la certeza de que sus viviendas y barrios comenzarán prontamente a construirse. Este proceso nos mantendrá atentos para asegurar la calidad continua y el cumplimiento de los plazos constructivos establecidos en estos proyectos”.

 

Las iniciativas seleccionadas son “Valle Los Sauces 9”, de 218 viviendas, desarrollada por la Entidad Patrocinante Retamal y Oyarzún; “El Trébol 51-D” de 136 viviendas, a cargo de la Entidad Patrocinante Juan Pablo Jainaga; y “Condominio Edificios Los Flamencos 2” de 100 departamentos, desarrollada por la Entidad Patrocinante Salfa Austral.

 

Estos tres nuevos proyectos para la capital regional, que totalizan 454 viviendas, se sumarán a los proyectos “Lomas del Bosque 7” y “Brisas del Estrecho 3”, que comenzarán su construcción esta semana y a otros tres proyectos sin deuda en obras, alcanzando cerca de mil viviendas sin deuda en ejecución en la capital regional. A esto se debe agregar 738 viviendas en construcción en los proyectos de Integración Social y Territorial “Ciudad de los Vientos” y “Valles Los Sauces “ 1 y 2.

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SUBDERE GARANTIZA CONTINUIDAD DE PROYECTOS PEDZE EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

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La aprobación de subsidios habitacionales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por un monto de 1 millón 213 mil UF fue asignado para la construcción de los proyectos habitacionales “Valle Los Sauces 9”, “El Trébol 51-C” y “Condominio Edificios Los Flamencos 2”.

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