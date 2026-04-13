MINVU ASIGNÓ SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR TRES PROYECTOS HABITACIONALES EN PUNTA ARENAS

La selección de tres proyectos habitacionales de Punta Arenas, con la correspondiente asignación de subsidios del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S.N°49) por 1 millón 213 mil UF equivalentes a más de 48 mil millones de pesos, fue informada la semana pasada por el Ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje Capdeville.

Los resultados corresponden a los proyectos calificados al 29 de diciembre del año pasado y favorecen a iniciativas de nueve regiones del país.

El respecto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, señaló “Estamos muy contentos como equipo de entregar esta buena noticia a 454 familias de Punta Arenas, que, gracias a su esfuerzo y esta importante aprobación de recursos, cuentan con la certeza de que sus viviendas y barrios comenzarán prontamente a construirse. Este proceso nos mantendrá atentos para asegurar la calidad continua y el cumplimiento de los plazos constructivos establecidos en estos proyectos”.

Las iniciativas seleccionadas son “Valle Los Sauces 9”, de 218 viviendas, desarrollada por la Entidad Patrocinante Retamal y Oyarzún; “El Trébol 51-D” de 136 viviendas, a cargo de la Entidad Patrocinante Juan Pablo Jainaga; y “Condominio Edificios Los Flamencos 2” de 100 departamentos, desarrollada por la Entidad Patrocinante Salfa Austral.

Estos tres nuevos proyectos para la capital regional, que totalizan 454 viviendas, se sumarán a los proyectos “Lomas del Bosque 7” y “Brisas del Estrecho 3”, que comenzarán su construcción esta semana y a otros tres proyectos sin deuda en obras, alcanzando cerca de mil viviendas sin deuda en ejecución en la capital regional. A esto se debe agregar 738 viviendas en construcción en los proyectos de Integración Social y Territorial “Ciudad de los Vientos” y “Valles Los Sauces “ 1 y 2.