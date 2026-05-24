FENATS ADVIERTE QUE RECORTE PRESUPUESTARIO PROFUNDIZARÁ DÉFICIT EN HOSPITALES Y SERVICIOS DE SALUD

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats Nacional), Emerson Berríos, cuestionó el recorte de 2,5% aplicado por el Gobierno al presupuesto del Ministerio de Salud, advirtiendo que la medida podría agravar el déficit estructural que enfrentan hospitales y servicios de salud en el país.

En conversación con Cooperativa, el dirigente sostuvo que la disminución de recursos —equivalente a 413 mil millones de pesos— impactará distintas áreas del sistema sanitario, incluyendo Fonasa, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la atención primaria y el financiamiento hospitalario.

Según explicó Berríos, el ajuste presupuestario podría traducirse en menor capacidad para la compra de insumos, reducción de turnos, menos reemplazos de personal y dificultades para sostener pabellones quirúrgicos y enfrentar las listas de espera. Además, afirmó que muchos hospitales ya han utilizado entre un 35% y 40% del presupuesto asignado para todo el año 2026.

El dirigente gremial señaló que la red hospitalaria mantiene además una deuda acumulada superior a los 516 mil millones de pesos, situación que —a su juicio— demuestra que el sistema ya opera bajo presión permanente. “Este decreto viene a profundizar aún más este déficit estructural que los hospitales y los servicios de salud traen año a año”, afirmó.

Las declaraciones también generaron reacciones en el Congreso. El diputado Andrés Celis (RN), presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, pidió mayor transparencia por parte del Gobierno respecto a los alcances del recorte, mientras que el senador Pedro Araya (PPD) solicitó reponer los recursos destinados a hospitales y consultorios para asegurar su funcionamiento.



Fuente: Cooperativa

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