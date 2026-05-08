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8 de mayo de 2026

COLEGIO DE PROFESORES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR REBAJA DEL 1.1% EN PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN, YA QUE IMPACTA DIRECTAMENTE A LOS ESTUDIANTES

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar Arévalo, manifestó que la rebaja del 1,1% del presupuesto de Educación, es muy preocupante porque su impacto daña a los niños, niñas, adolescentes y estudiantes.

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El líder gremial docente explicó “hay una importante rebaja en el presupuesto destinado a infraestructura, eso, por sí solo, demuestra que esa rebaja daña a la gran mayoría de los colegios de Chile, que tienen instalaciones muy deterioradas, no han tenido las mantenciones adecuadas durante mucho tiempo y, por lo tanto, lo que se requeriría serían más recursos para infraestructura y no menos como lo que se está haciendo”.

Agregó Mario Aguilar “hay rebaja en la gratuidad, que es un derecho y una conquista que realizó la ciudadanía de Chile en su momento y es un logro altamente valorado por ella. Hay rebaja en programas de apoyo escolar que son relevantes e importantes para evitar la deserción, en programas de apoyo para que los estudiantes con dificultades tengan refuerzo en sus en sus actividades”.

“En fin, podríamos citar muchos ejemplos de rebajas que son importantes, significativas, porque en educación no hay espacio, en nuestra opinión como docentes, para seguir rebajando presupuestos. Lo que necesitaríamos sería aumentarlo”, sostuvo el Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores.

El líder gremial docente evidenció “hay colegios que no tienen calefacción, que tienen sus techos deteriorados y se llueven. Hay colegios que tienen baños insalubres. Hay muchas carencias, ya vimos que en algún momento se pretendió incluso terminar con la alimentación escolar”.

Por último, Mario Aguilar Arévalo sostuvo “entonces, si bien es cierto puede parecer significativo que se haya reducido la rebaja original ordenada por el Ministerio de Hacienda del 3%, seguiremos insistiendo y levantando la voz porque en educación no hay espacio para rebaja presupuestaria. Por el contrario, el Gobierno debiera hacer un esfuerzo para abordar carencias grandes que requieren más recursos, como, por ejemplo, salud mental, el tema convivencia, apoyo profesional para mejorar la convivencia, la educación emocional, que no están teniendo apoyo y se les está rebajando el presupuesto”.



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