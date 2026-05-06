CANCILLERÍA INDAGARÁ A FUNCIONARIOS POR FIRMAR CONTRA CAMPAÑA DE BACHELET A LA ONU

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una indagatoria sobre dos funcionarios de la Cancillería por formar parte de una presunta contracampaña sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En concreto se trata de Raúl Sanhueza, recién nombrado embajador de Chile en Francia, y el ministro consejero de la Embajada de Chile en España, Francisco Devia, quienes firmaron una declaración pública en marzo de este año del Instituto Libertad.

La misiva, publicada el 26 de marzo, destaca que la candidatura de Bachelet no surge como una política de Estado y sugiere que su campaña nació como una iniciativa del Grupo de Puebla, foro político que reúne a líderes progresistas.

Ante esto, el canciller subrogante, Patricio Torres, señaló que "vamos a actuar de manera equivalente. Averiguar qué los motivó, cómo se hizo, cuál fue la publicidad que tuvo, cuál es el daño eventual que puede haber hecho, comparar eso con las normas de prescindencia política que están en la normativa del Ministerio de Relaciones Exteriores como también en algunas opiniones de la Contraloría, y llegar a una conclusión. Creo que es lo justo. Y una vez que tengamos un resultado, vamos a emitir una opinión".

Una investigación interna similar se realizó a finales de abril respecto a funcionarios que eventualmente, pese a la instrucción del Gobierno, hicieron gestiones a favor de Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas. Dicha indagatoria determinó que no se realizaron las gestiones acusadas.

Fuente: cooperativa.cl