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19 de marzo de 2026

DIPUTADOS UDI ENVÍAN PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA QUE LA CÁMARA SOLICITE A KAST RETIRAR LA POSTULACIÓN DE BACHELET A LA ONU

En el texto, señalan que la postulación "ha generado una legítima controversia política" y mencionan como antecedentes las críticas a su segundo gobierno y el hecho que el gobierno de Gabriel Boric hubiera oficializado la postulación al final de su mandato.

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La tarde de este miércoles, un grupo de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) envío a la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para que la Cámara Baja solicite el retiro de la candidatura como secretaría general de la ONU a la expresidenta Michelle Bachelet.

Según la argumentación de los parlamentarios, la postulación de Bachelet "ha generado una legítima controversia política en nuestro país, por cuanto se trató de una determinación adoptada de manera unilateral, sin consulta previa ni mayor coordinación con la nueva administración de gobierno“.

Consideran “improcedente” que el gobierno de Gabriel Boric haya realizado la postulación hacia el final de su administración, más si aquello puede comprometer “el respaldo internacional de Chile en una definición de esta envergadura”.

Además de lo anterior, señalan que “si bien es efectivo que la ex Presidenta Bachelet concita adhesiones tanto en el ámbito nacional como internacional, también es innegable que su figura política genera serios cuestionamientos en Chile, considerando el balance de su segunda administración de gobierno”.

En ese sentido, mencionan como factores negativos la “desaceleración de la inversión, aumento del desempleo y la consolidación de un clima de incertidumbre asociado a su agenda de reformas”.

“Desde esa perspectiva, creemos que no resulta coherente presentar su figura ante el mundo como una representación unificadora de Chile, cuando en una parte significativa del país aún subsisten reparos profundos hacia su gestión”, continúan.

De inmediato, el proyecto de resolución menciona el concepto de “amarre” de la postulación por parte de la administración recién saliente.

Además, critican específicamente al Frente Amplio, del que señalan que “antes de llegar a La Moneda, formularon duros cuestionamientos a las dos administraciones de la ex Presidenta Bachelet. Sin embargo, durante el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric se evidenció un estrechamiento de vínculos con la ex Mandataria, lo que refuerza la percepción de que su candidatura responde más a afinidades políticas e ideológicas".

Con esos antecedentes, solicitan al Presidente Kast “retirar -a la brevedad posible- la inscripción de la expresidente Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El proyecto de resolución esta firmado por los parlamentarios Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Natalia Romero, Marco Antonio Sulantay y Hotuiti Teao.

Recordemos que antes de llegar a La Moneda, el presidente José Antonio Kast reiteró que se referiría a la postulación de Bachelet a la ONU cuando ya estuviera a cargo de la máxima magistratura.

Fuente: latercera.com 

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