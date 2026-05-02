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2 de mayo de 2026

RICARDO ROZZI ES INCORPORADO A LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS POR SU APORTE A LA INVESTIGACIÓN SUBANTÁRTICA

​El reconocimiento destaca su trayectoria en el extremo sur y su contribución al estudio del cambio climático y la conservación biocultural.

Ricardo Rozzi

El pasado 24 de abril de 2026, el Dr. Ricardo Rozzi fue incorporado a la Academia Nacional de Ciencias de Chile, en el marco de una ceremonia realizada en el Día de la Tierra. El reconocimiento valora su extensa trayectoria en el extremo sur del país, donde ha desarrollado investigaciones clave para comprender el cambio climático global y promover la conservación biocultural.

Rozzi, doctor en Ecología y magíster en Filosofía de la Universidad de Connecticut, con formación en la Universidad de Chile, es actualmente académico de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas. Su trabajo por más de tres décadas ha sido fundamental para posicionar al Cabo de Hornos como un laboratorio natural para el estudio de procesos ecológicos y climáticos únicos en el mundo.

Entre sus principales aportes se encuentran la creación del Parque Etnobotánico Omora, el impulso de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos y el desarrollo del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC). Estas iniciativas han sido reconocidas en la comunidad científica internacional por integrar ciencia, cultura y conservación en el territorio subantártico.

Durante su discurso de incorporación, el investigador abordó el rol de la ciencia en el contexto actual, advirtiendo sobre su debilitamiento frente a fenómenos como la posverdad. En esa línea, planteó que Chile puede proyectarse como una plataforma científica global no solo en astronomía, sino también en el estudio de la biodiversidad, destacando el valor del Cabo de Hornos como un “centinela del cambio climático”.

Asimismo, advirtió sobre efectos ya observables en la zona, como la detección de malaria aviar asociada a la llegada de mosquitos, lo que evidencia los impactos del cambio global en ecosistemas australes. En la ceremonia también presentó su enfoque de ética biocultural, sintetizado en las “tres H”: cohabitantes, hábitats y hábitos de vida, como una forma de integrar dimensiones ecológicas, culturales y éticas.

Finalmente, Rozzi destacó la importancia de avanzar en la conservación con una mirada que también considere el desarrollo económico, y valoró el proceso de incorporación del nombre Yagán Usi a la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, iniciativa que será presentada ante la UNESCO.


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