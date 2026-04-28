TECNOLOGÍA ABIERTA Y ARTE SE UNEN PARA REPENSAR LA CONSERVACIÓN EN MAGALLANES

En Casa Líquen, en Punta Arenas, se llevó a cabo el espacio de diálogo "Herramientas abiertas y comunitarias para el estudio de ecosistemas subantárticos", en el marco de LUMEN 2026, Encuentro de Arte Contemporáneo y Artes Mediales en Magallanes.

La actividad, abierta a la comunidad, reunió a investigadores, artistas y público general en torno al uso de tecnologías abiertas aplicadas al estudio y conservación de ecosistemas subantárticos. El encuentro fue liderado por miembros de la comunidad internacional de hardware abierto GOSH (Global Open Science Hardware), quienes actualmente desarrollan una residencia en el Parque Karukinka de WCS Chile.

Uno de los expositores, el investigador Fernán Federici, de la Universidad Católica, explicó que estas tecnologías se basan en principios de acceso libre, permitiendo que sus diseños sean utilizados, modificados y mejorados por cualquier persona. "Son herramientas de desarrollo colectivo y comunitario que no solo reducen costos, sino que también amplían el acceso a la investigación científica", señaló.

Desde el ámbito de la conservación, Cristóbal Arredondo, Coordinador Programa Conservación Terrestre y encargado de investigación y monitoreo en Karukinka de WCS Chile, destacó que este trabajo colaborativo responde a necesidades concretas del territorio. "El parque es un laboratorio natural lleno de preguntas. La incorporación de tecnologías abiertas permite desarrollar soluciones accesibles e innovadoras para abordar desafíos de conservación", explicó.

Durante el diálogo también se abordó el concepto de ciencia abierta, entendido como una forma de democratizar el conocimiento científico mediante el uso de instrumentos, códigos y metodologías accesibles. Este enfoque permite a comunidades, investigadores independientes y organizaciones adaptar herramientas a sus propias necesidades, facilitando estudios en distintas áreas.

Nicolás Leiva, asistente al encuentro valoró el enfoque de ciencia abierta, destacando que permite "generar conocimiento desde y para la comunidad, estos instrumentos pueden adaptarse a cada necesidad, incluso en laboratorios a pequeña escala". Asimismo, subrayó que este modelo tiene aplicaciones concretas en áreas como el estudio de suelos, fauna y flora, lo que —a su juicio— "lo hace especialmente interesante para avanzar en investigación y conservación".

La iniciativa forma parte de una colaboración entre WCS Chile y Liquenlab y cuenta con el apoyo del Programa PAOCC del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Durante el encuentro se evidenció cómo el cruce entre arte, ciencia y tecnología puede generar nuevas formas de comprender y proteger los ecosistemas, promoviendo una participación más amplia en los procesos de investigación y conservación en la región de Magallanes.