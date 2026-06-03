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3 de junio de 2026

CESFAM DAMIANOVIC IMPLEMENTÓ SISTEMA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AUMENTAR COBERTURA DEL EXAMEN PAP

El programa utiliza mensajería vía WhatsApp e inteligencia artificial para contactar a mujeres con su examen de Papanicolaou pendiente.

IA 1
Con el objetivo de aumentar la cobertura del examen de Papanicolaou (PAP) y facilitar el acceso de las usuarias a controles ginecológicos preventivos, el Cesfam Dr. Juan Damianovic comenzó a implementar una innovadora estrategia de contactabilidad mediante inteligencia artificial. La herramienta, integrada al sistema de ficha clínica electrónica Rayen, permite contactar vía WhatsApp a mujeres que mantienen su PAP atrasado y ofrecerles citas según la disponibilidad de agenda.

Fabiola Hernández, profesional del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas, explicó que esta nueva implementación busca mejorar la comunicación con las mujeres que tienen su examen PAP no vigente. "Utiliza inteligencia artificial para cont​actar a las usuarias vía WhatsApp y ofrecerles una cita en el Cesfam en horarios que les acomoden. Llevamos una semana de funcionamiento y ya tenemos buenos resultados en términos de contactabilidad y agendamiento, completando prácticamente las agendas que estaban disponibles para este fin", señaló.

Por su parte, la directora del Cesfam Dr. Juan Damianovic, Marioli Troncoso, explicó que la herramienta utiliza la inteligencia artificial Emilia, integrada al sistema Rayen, para identificar y contactar a las usuarias que mantienen pendiente su examen preventivo. "Esto permite ampliar la cobertura, descongestionar el trabajo administrativo y responder a la necesidad de muchas usuarias de acceder a este tipo de gestiones de manera rápida y cómoda a través de sus teléfonos. Además, se alinea con el desarrollo, la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la salud", afirmó.

La directora detalló que las pacientes recibirán un mensaje por WhatsApp con una propuesta de fecha y horario para realizar el examen. En caso de no poder asistir, podrán solicitar una nueva fecha directamente a través del mismo sistema.
Asimismo, señaló que la plataforma cruza información con la ficha clínica electrónica para detectar a las usuarias con exámenes pendientes y asignar los cupos disponibles en una agenda especialmente creada para controles ginecológicos. La meta es beneficiar a cerca de 1.300 mujeres durante los próximos meses.

La matrona y jefa del SOME del Cesfam Damianovic, Claudia Aguilar, destacó la relevancia de fortalecer la pesquisa precoz del cáncer cervicouterino, especialmente considerando que la región presenta una de las coberturas más bajas del país en la realización del PAP. "El examen PAP es una prueba de tamizaje que permite detectar de manera oportuna el cáncer de cuello uterino. En nuestra ciudad es especialmente importante, ya que tenemos una de las coberturas más bajas a nivel nacional. Se realiza en mujeres de entre 25 y 64 años, y actualmente contamos con muchas usuarias que no han asistido a realizarse este control. Por lo tanto, esta estrategia de contactabilidad contribuye a aumentar la cobertura, llegando a aquellas mujeres que, por distintos motivos, no contestan el teléfono o no tienen la posibilidad de acudir presencialmente a solicitar una hora", explicó.

Finalmente, Aguilar realizó un llamado a las usuarias que reciban el mensaje de WhatsApp a responder la comunicación y asistir a su cita.
CF 1

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