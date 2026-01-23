Punta Arenas,
23 de enero de 2026

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

RENOVACIÓN MOBILIARIO CLÍNICO (2)

La Municipalidad de Punta Arenas concretó la entrega de nuevo mobiliario clínico para el CESFAM Mateo Bencur y el SAR Damianovic, consistente en la incorporación de modernas camillas clínicas, como parte del plan de renovación impulsado por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) para mejorar los espacios de salud y de atención a usuarios.

En detalle, el CESFAM Mateo Bencur recibió cinco nuevas camillas, cuatro clínicas de alta calidad y una camilla eléctrica tipo Bobath destinada al área de rehabilitación, mientras que el SAR Damianovic incorporó una camilla clínica, equipamiento que permitirá mejorar las condiciones de atención tanto en el horario diurno como en el funcionamiento del SAPU.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta inversión responde a un compromiso concreto con la salud municipal. "Son cinco camillas modernas, de las más avanzadas que existen hoy en el mercado, y con ellas comenzamos un proceso de renovación para que nuestros vecinos, usuarios y funcionarios cuenten con un estándar acorde a los tiempos actuales. Es una inversión importante, cercana a los diez millones de pesos, financiada con recursos propios, sin esperar postulación a otros proyectos, porque entendemos que la salud no puede esperar", señaló la autoridad comunal, agregando que este plan de recambio continuará durante el próximo período.

Por su parte, Samuel Rubio, encargado de la Red de Urgencias de la Corporación Municipal, explicó que esta entrega forma parte de un proceso más amplio de modernización del equipamiento clínico. "El CESFAM Mateo Bencur está en un proceso de renovación de su mobiliario. Estas camillas son de alto calibre, adecuadas a los espacios clínicos y pensadas tanto en la comodidad del usuario como en las necesidades del tratamiento. Cuatro de ellas estarán destinadas principalmente al área de SAPU, sin perjuicio de su uso en horario diurno, y una permitirá reemplazar equipamiento en el SAR Damianovic", precisó. Además, el profesional destacó la incorporación de una camilla Bobath eléctrica, especialmente diseñada para personas con movilidad reducida y adultos mayores, que mejora sustancialmente las condiciones de atención y rehabilitación.

En la misma línea, la directora del CESFAM Mateo Bencur, Romina Santana, subrayó el impacto directo que tendrá este nuevo equipamiento en la atención diaria. "Estas camillas van a estar en uso desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, tanto en horario SAPU como diurno. Son más cómodas, más flexibles, permiten regular altura y posiciones, características que las anteriores no tenían, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario", indicó.

Asimismo, la profesional enfatizó que la renovación no solo beneficia a los pacientes, sino también al personal de salud. "El hecho de poder ajustar las camillas en altura y posición facilita el trabajo clínico, reduce esfuerzos físicos y contribuye al cuidado de la salud de nuestros funcionarios, permitiendo entregar una atención segura y de calidad a la comunidad", concluyó Santana.

Esta iniciativa forma parte del plan de renovación progresiva del mobiliario clínico en los establecimientos de salud municipal de Punta Arenas, proceso que continuará durante 2026 con el objetivo de fortalecer la red de atención primaria y responder de mejor manera a las necesidades de la población.

