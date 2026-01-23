HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar los tiempos de atención, el Hospital Clínico Magallanes (HCM) incorporó recientemente un visualizador de venas portátil en tiempo real, tecnología clínica no invasiva que permite identificar con mayor precisión el acceso vascular periférico directamente sobre la piel del paciente.



El equipo, que ya se encuentra operativo en el CR Laboratorio, utiliza luz cercana al infrarrojo para proyectar el patrón de venas superficiales, facilitando especialmente la atención de pacientes con difícil acceso venoso, ya sea por condiciones anatómicas, tratamientos médicos prolongados o múltiples punciones previas.



La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.



“Este equipo es una adquisición realizada en base a un problema cotidiano que veíamos en la toma de muestras, especialmente el acceso difícil en algunos pacientes, ya sea por razones anatómicas o porque han sido sometidos a tratamientos como quimioterapia, lo que hace que sus venas sean más finas y delicadas. Esta situación generaba bastante estrés, tanto en los pacientes como en el equipo de salud”, señaló.



La profesional agregó que el uso del visualizador ha tenido un impacto inmediato en la percepción de los usuarios.

“Cuando enfrentamos un paciente complejo y existe una punción fallida, recurrimos a este equipo para observar mejor las venas, y los pacientes que lo han utilizado manifiestan de inmediato su agradecimiento”, destacó.



Desde el punto de vista operativo, la incorporación de esta tecnología también permite una gestión más eficiente de los tiempos de atención.



“Un paciente con mal acceso venoso puede implicar fácilmente entre 20 y 30 minutos adicionales de atención, lo que retrasa al resto. Con este equipo reducimos significativamente esos tiempos y podemos atender a más pacientes en el mismo periodo”, explicó Torres.



Por su parte, el Dr. Ariel Figueroa, jefe del CR Laboratorio del HCM, destacó el proceso de implementación y capacitación del equipo.



“Apenas llegó el visualizador, se realizó una capacitación por parte de la empresa proveedora a todo el personal de toma de muestras, incluyendo TENS y tecnólogos médicos. En aproximadamente 30 minutos se explicó su funcionamiento, los distintos modos de visualización y cómo adaptarlos según el color de piel y las características del paciente”, indicó.



El Dr. Figueroa subrayó que esta incorporación se enmarca en un proceso más amplio de modernización del laboratorio.



“En los últimos años hemos avanzado en la adquisición de equipamiento para áreas como biología molecular y virología, y ahora estamos fortaleciendo la toma de muestras. Este tipo de insumos representa un salto de calidad, ya que nos permite reducir tiempos de espera y mejorar el confort y la satisfacción de nuestros usuarios”, afirmó.



La adquisición de este visualizador de venas fue posible gracias a recursos del Subtítulo 29, correspondientes al Programa de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), reafirmando el compromiso del Hospital Clínico de Magallanes con la incorporación de tecnología que fortalezca una atención más segura, oportuna y humanizada para la comunidad magallánica.



