CONSEJO REGIONAL DE TURISMO CONSOLIDA SU TRABAJO EN SEGUNDA SESIÓN PLENARIA: NUEVOS INSUMOS TECNOLÓGICOS, INVERSIONES Y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES MARCAN JORNADA

Fue la tarde del jueves, en el salón Nelda Panicucci, en el edificio Plaza del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que se llevó a cabo la segunda sesión plenaria del Consejo Regional de Turismo (CRT), un espacio de participación interinstitucional público-privado presidido por el Gobernador Jorge Flies, con el director regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), Víctor Román como secretaría técnica.

El objetivo de la segunda sesión era dar cuenta del desarrollo del trabajo en cuatro áreas: turismo, infraestructura, estrategia regional y administración de áreas protegidas. Hubo, además, una participación especial de profesionales de la Subsecretaría de Turismo del ministerio de Economía, Fomento y Turismo.



El Gobernador Flies, luego del encuentro, puso énfasis en que “se está consolidando un modelo de coordinación regional con un esfuerzo de todos los sectores: el privado, el académico, los representantes de las distintas provincias y el sector público”.

En la misma línea, la máxima autoridad regional complementó: “Como Gobierno Regional hemos actuado en consecuencia en todo lo que significa inversión pública: conectividad aérea, vial, puertos, digital, para lo que significa habilitar una región de estas extensiones”.

No obstante lo anterior, y a días del cambio de mando del Gobierno central, advirtió Flies: “Esperamos poder avanzar en el ámbito de descentralización, que lo vemos difícil en los próximos años (…) Estamos con esperanza en lo que como región podamos hacer”.

Por su parte, el director regional de Sernatur calificó: “Fue una jornada muy provechosa, de mucha información muy valiosa, que nos permite integrarnos mejor, tomar conciencia de los trabajos que se están haciendo”.

A renglón seguido, Román adelantó que la tarea va a ser “levantar las necesidades y atender iniciativas para que todos los consejeros puedan estar al tanto y podamos en conjunto priorizar y saber cuáles son los focos estratégicos que vamos a comenzar a trabajar de aquí en adelante”.

Las subcomisiones son: turismo sustentable y sostenible; competitividad e innovación; y promoción turística.

Hacia el final, Patricio Rubilar, analista económico de la Subsecretaría de Turismo, valoró: “Es una instancia que es muy interesante, muy importante y muy buena, donde se reúnen gran cantidad de actores y esta relación público-privada creemos que es la que puede impulsar a continuar con el desarrollo turístico y que estas instancias se valoran mucho, donde se puede permitir la voz de todos los actores relacionados al sector.”

Presentación

Rubilar expuso a los asistentes un nuevo insumo para Magallanes:

“En la sesión pudimos presentar esta nueva herramienta, que contempla una plataforma online que se llama ‘Mapa Turismo Chile’, que tiene una parte de análisis y una parte de rutas turísticas. En particular, en la parte de rutas turísticas estamos poniendo a disposición un tótem táctil que permite interactuar con él y que va a quedar posicionado en el aeropuerto (de Punta Arenas) por un tiempo determinado”.

Conformación

Cabe recordar que el CRT está conformado por las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Economía, Fomento y Turismo; Medio Ambiente; Obras Públicas; Culturas, Artes y Patrimonio; Bienes Nacionales; Agricultura; además de los servicios CORFO; Sercotec, INDAP; CONAF; Subdere; ProChile y SBAP.

Las municipalidades tienen representantes provinciales: Última Esperanza con Torres del Paine como titular, Natales como suplente; la provincia de Magallanes con Punta Arenas como titular y Laguna Blanca como suplente; la provincia de Tierra del Fuego con Timaukel como titular y Porvenir como suplente; y la provincia de la Antártica con representación de la municipalidad de Cabo de Hornos.

En el ámbito académico, hay participación de la Universidad de Magallanes; el Centro de Formación Técnica Magallanes y el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez.

Los gremios están representados por la Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de Puerto Natales, suplidos por la Cámara de Turismo de Última Esperanza; la Asociación Gremial Cámara de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Torres del Paine, suplidos por la Asociación Gremial de Hoteleros y Servicios Turísticos de Torres del Paine; y la Asociación Gremial de Hostels y Afines Natales, suplidos por la Asociación de Hostales, Residencial y Servicios Turísticos.

De la provincia de Magallanes están AustroChile, suplidos por la Asociación de Guías de Magallanes; y la Asociación Gremial de Operadores Gastronómicos, suplidos por Asatur Patagonia.

De la provincia de Tierra del Fuego participa la Cámara de Turismo de Timaukel, suplidos por la Cámara de Comercio, Turismo y Desarrollo de Porvenir.

De la provincia Antártica está APAL y la Asociación de Turismo Sustentable y Sostenible Subantártica.

