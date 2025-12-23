Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de diciembre de 2025

CELEBRACIONES ESTIVALES SE CONSAGRAN EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL: TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, PRIMAVERA Y PORVENIR TENDRÁN APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL

​La última sesión plenaria del Consejo Regional, celebrada este lunes en el salón Nelda Panicucci del edificio Plaza del Gobierno Regional, consolidó los festejos estivales de Magallanes.

core23122025

La municipalidad de Torres del Paine celebrará 38 años de existencia de la “Fiesta a la chilena”. Para ello, solicitaron al Gobierno Regional fondos para su ejecución los días 30 y 31 de enero, y 1 de febrero, en Cerro Castillo: las tardes serán jornadas de campo y de destrezas de la vida rural, y las noches y madrugadas serán musicalescon artistas locales y nacionales. Se aprobaron $19.999.200 para su realización.

En Laguna Blanca, en tanto, los días 24 y 25 de enero se llevarán a cabo el “Festival de la Esquila”, el que considera actividades simultáneas, como campeonato de esquila rápida y de calidad, además de la presentación de artistas musicales regionales. El objetivo del encuentro es “rescatar las tradiciones y labores del campo magallánico y difundirlas”, según expusieron en su presentación. También habrá jineteadas, movimientos de perros ovejeros, exposiciones artesanales y montaje de productores regionales.

El alcalde Fernando Ojeda dijo tras la votación: “Agradezco el apoyo unánime de todos los consejeros en esta actividad emblemática (…) Esta es una fiesta para todos los magallánicos, para todos los chilenos y también de índole internacional. En el caso del Festival de la Esquila, es su versión 32. Se agradece el aporte”.

El Gobierno Regional entregará $19.900.000, de acuerdo a la última sesión.

La “Fiesta Campesina del Ovejero 2026” está organizada por la municipalidad de Primavera y se realizará el día 28 de febrero. Serán dos actos importantes: primero, “el reconocimiento de ovejeros y ganaderos en una comuna que ha aportado a dignificar y honrar la trayectoria del hombre y la mujer de campo”, según se lee en la presentación de la iniciativa; y segundo, una peña folclórica, que funciona como celebración de la identidad patagónica por medio de música y danza, con shows artísticos regionales y nacionales.

El Gobierno Regional aportará $19.900.000 para su realización.

La municipalidad de Porvenir solicitó recursos para el “XXIII Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego”. El evento considera una jornada abierta al público, con competencias de asado tradicional fueguino, en sus modalidades asado tendido y asado parado, además de 30 stands con oferta artesanal, gastronómica y más, y la presencia de delegaciones argentinas. Habrá también presentaciones de agrupaciones folclóricas, artistas regionales y nacionales, y números musicales. Este evento se llevará a cabo el 07 de febrero. El Gobierno Regional dispondrá de $29.000.000.

La Asociación Regional de Fútbol de Magallanes y Antártica Chilena presentó una iniciativa para la realización del “Torneo Nacional de Clubes de Campeones Categoría Adulto Zona Sur”, cuyo objetivo será la concreción de un campeonato que considera dos categorías: serie todo competidor, programada para enero, y la serie senior, a realizarse en febrero.

La logística considera la recepción de un total de nueve delegaciones, siete de ellas de otras regiones; cada delegación compuesta por 25 personas.

José Jaramillo, presidente de la Asociación Regional de Fútbol, luego de la votación, destacó: “Me genera un agrado que hayan aprobado esta iniciativa, ya que son aproximadamente 450 deportistas que van a venir entre enero y febrero a la región. Esto nos fortalece para seguir haciendo eventos deportivos y promover a Magallanes en la realización de deportes”.

El monto aprobado para su realización fue de $89.985.480.

La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) recibió la aprobación para el financiamiento de la “Expo Magallanes 2026”, la que se realizará entre el 26 de enero y el 1 de febrero, en el Liceo San José, en Punta Arenas. Serán más de 130 expositores y 30 empresas, contemplando un tránsito de 25 mil personas entre todas las jornadas. El monto aportado es de $8.000.000 para el arriendo del establecimiento.

César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, relevó luego del sufragio: “Esto lleva más o menos 35 años, sin parar. Es realmente mucho el esfuerzo y en verdad estoy muy, muy agradecido por su apoyo. Nosotros queremos darle un realce especial al evento, seguir creciendo, que vaya más allá de Magallanes. Así que lo que ustedes aportaron es tremendo, muchas gracias”.

Por último, también se aprobó la matriz de focalización regional del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), así como también el diseño de para la “Construcción Sala de Uso Múltiple Club Deportivo, Social y Cultural Tierra del Fuego, Porvenir”, por un monto de $176.787.000.




core23122025

CELEBRACIONES ESTIVALES SE CONSAGRAN EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL: TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, PRIMAVERA Y PORVENIR TENDRÁN APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

munipuq
nuestrospodcast
siatpuq

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
AUSTRALIS
fisc sernapesca (2)

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE SERNAPESCA Y POLICÍA MARÍTIMA SE DESARROLLA AL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CL 18

MUNICIPALIDAD DESBARATÓ LOCAL CLANDESTINO EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS Y CURSA INFRACCIONES EN OPERATIVO NOCTURNO INTERSECTORIAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA