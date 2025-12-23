CELEBRACIONES ESTIVALES SE CONSAGRAN EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL: TORRES DEL PAINE, LAGUNA BLANCA, PRIMAVERA Y PORVENIR TENDRÁN APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL

La municipalidad de Torres del Paine celebrará 38 años de existencia de la “Fiesta a la chilena”. Para ello, solicitaron al Gobierno Regional fondos para su ejecución los días 30 y 31 de enero, y 1 de febrero, en Cerro Castillo: las tardes serán jornadas de campo y de destrezas de la vida rural, y las noches y madrugadas serán musicales, con artistas locales y nacionales. Se aprobaron $19.999.200 para su realización.

En Laguna Blanca, en tanto, los días 24 y 25 de enero se llevarán a cabo el “Festival de la Esquila”, el que considera actividades simultáneas, como campeonato de esquila rápida y de calidad, además de la presentación de artistas musicales regionales. El objetivo del encuentro es “rescatar las tradiciones y labores del campo magallánico y difundirlas”, según expusieron en su presentación. También habrá jineteadas, movimientos de perros ovejeros, exposiciones artesanales y montaje de productores regionales.

El alcalde Fernando Ojeda dijo tras la votación: “Agradezco el apoyo unánime de todos los consejeros en esta actividad emblemática (…) Esta es una fiesta para todos los magallánicos, para todos los chilenos y también de índole internacional. En el caso del Festival de la Esquila, es su versión 32. Se agradece el aporte”.

El Gobierno Regional entregará $19.900.000, de acuerdo a la última sesión.

La “Fiesta Campesina del Ovejero 2026” está organizada por la municipalidad de Primavera y se realizará el día 28 de febrero. Serán dos actos importantes: primero, “el reconocimiento de ovejeros y ganaderos en una comuna que ha aportado a dignificar y honrar la trayectoria del hombre y la mujer de campo”, según se lee en la presentación de la iniciativa; y segundo, una peña folclórica, que funciona como celebración de la identidad patagónica por medio de música y danza, con shows artísticos regionales y nacionales.

El Gobierno Regional aportará $19.900.000 para su realización.

La municipalidad de Porvenir solicitó recursos para el “XXIII Asado Internacional Más Grande de Tierra del Fuego”. El evento considera una jornada abierta al público, con competencias de asado tradicional fueguino, en sus modalidades asado tendido y asado parado, además de 30 stands con oferta artesanal, gastronómica y más, y la presencia de delegaciones argentinas. Habrá también presentaciones de agrupaciones folclóricas, artistas regionales y nacionales, y números musicales. Este evento se llevará a cabo el 07 de febrero. El Gobierno Regional dispondrá de $29.000.000.

La Asociación Regional de Fútbol de Magallanes y Antártica Chilena presentó una iniciativa para la realización del “Torneo Nacional de Clubes de Campeones Categoría Adulto Zona Sur”, cuyo objetivo será la concreción de un campeonato que considera dos categorías: serie todo competidor, programada para enero, y la serie senior, a realizarse en febrero.

La logística considera la recepción de un total de nueve delegaciones, siete de ellas de otras regiones; cada delegación compuesta por 25 personas.

José Jaramillo, presidente de la Asociación Regional de Fútbol, luego de la votación, destacó: “Me genera un agrado que hayan aprobado esta iniciativa, ya que son aproximadamente 450 deportistas que van a venir entre enero y febrero a la región. Esto nos fortalece para seguir haciendo eventos deportivos y promover a Magallanes en la realización de deportes”.

El monto aprobado para su realización fue de $89.985.480.

La Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes (AGIA) recibió la aprobación para el financiamiento de la “Expo Magallanes 2026”, la que se realizará entre el 26 de enero y el 1 de febrero, en el Liceo San José, en Punta Arenas. Serán más de 130 expositores y 30 empresas, contemplando un tránsito de 25 mil personas entre todas las jornadas. El monto aportado es de $8.000.000 para el arriendo del establecimiento.

César Alderete, presidente de AGIA Magallanes, relevó luego del sufragio: “Esto lleva más o menos 35 años, sin parar. Es realmente mucho el esfuerzo y en verdad estoy muy, muy agradecido por su apoyo. Nosotros queremos darle un realce especial al evento, seguir creciendo, que vaya más allá de Magallanes. Así que lo que ustedes aportaron es tremendo, muchas gracias”.

​Por último, también se aprobó la matriz de focalización regional del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), así como también el diseño de para la “Construcción Sala de Uso Múltiple Club Deportivo, Social y Cultural Tierra del Fuego, Porvenir”, por un monto de $176.787.000.​



