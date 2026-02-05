Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de febrero de 2026

LAGUNA BLANCA SE ADJUDICA SU PRIMER PROYECTO ENAP IMPULSA PARA FORTALECER LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

La iniciativa permitió mejorar el ordenamiento del cuartel y fortalecer la autonomía operativa de la única compañía de bomberos de carácter rural del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.

laguna blanca enap

La Novena Compañía de Bomberos "Bomba Laguna Blanca", y el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, realizaron ayer el acto de cierre del proyecto "Fortalecimiento Operativo y Seguridad para la Novena Compañía Bomba Laguna Blanca", iniciativa financiada a través del Fondo Concursable ENAP Impulsa Magallanes 2025, por un monto de $6.263.550.

Este proyecto corresponde al primer proyecto adjudicado en la comuna de Laguna Blanca desde la creación del Fondo ENAP Impulsa Magallanes, constituyéndose en un hito relevante para el fortalecimiento del servicio bomberil en el territorio. La iniciativa tuvo como propósito abordar necesidades concretas de la Compañía, orientadas al ordenamiento del cuartel, el correcto almacenamiento y ventilación del Equipo de Protección Personal (EPP), y el fortalecimiento de la capacidad operativa y de abastecimiento de combustible para enfrentar emergencias en un territorio extenso.

La inversión asociada a este proyecto asciende a un monto que triplica el presupuesto anual de la Novena Compañía, lo que permitió concretar mejoras que, en condiciones normales, una compañía de bomberos rural difícilmente podría ejecutar con recursos propios.

La Novena Compañía cumple un rol fundamental en la atención de emergencias en las comunas de Laguna Blanca y Río Verde, además de responder a incidentes en tramos de la Ruta 9, principal vía terrestre de la región, donde frecuentemente actúa como primera respuesta ante accidentes de tránsito y otras emergencias.

En términos concretos, el proyecto permitió la adquisición de racks metálicos abiertos para el ordenamiento y ventilación del EPP, favoreciendo la correcta conservación de equipos de alto valor, así como la instalación de un estanque de combustible certificado, que entrega mayor autonomía operativa a la Compañía, considerando que la bencinera más cercana se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros, y la ciudad de Punta Arenas a 100 kilómetros.

Actualmente, la Novena Compañía está conformada por 26 voluntarios provenientes de las comunas de Laguna Blanca y Río Verde, junto a una Brigada Juvenil integrada por nueve brigadieres, reflejando un proceso de fortalecimiento institucional y de proyección del servicio bomberil en el territorio.

El acto de cierre contó con la presencia del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas Agoni; el Alcalde de la comuna de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González; la Alcaldesa de la comuna de Río Verde, Tatiana Vázquez Barrientos; y representantes de ENAP, encabezados por su Jefe de Comunidades, Alfonso Pacheco, quienes valoraron el impacto del proyecto en el fortalecimiento del servicio bomberil rural.


Sergio Águila

SINDICATO DE ENAP DONA SILLONES AL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES PARA APOYAR A FAMILIAS EN PEDIATRÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA DESVÍOS DE TRÁNSITO Y PARADEROS PROVISORIOS POR OBRAS EN LA AVENIDA BULNES

Leer Más

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

​Debido a las obras del proyecto de Conservación de Vías Urbanas que se ejecuta en la comuna de Punta Arenas, se implementaron desvíos para la locomoción colectiva que circula de sur a norte, entre las calles Sarmiento y Angamos.

SERVIU - Paraderos provisorios por obras en Av
nuestrospodcast
FOTO MIGUEL COLPIHUEQUE

GORE Y CORFO FORTALECEN CAPITAL HUMANO CON FORMACIÓN ASME EN SOLDADURA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
laguna blanca enap

LAGUNA BLANCA SE ADJUDICA SU PRIMER PROYECTO ENAP IMPULSA PARA FORTALECER LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
20260129_093654

MOP EXPUSO ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL AVANCES DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TORRES DEL PAINE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
gasco magallanes

GASCO MAGALLANES PARTICIPÓ EN JORNADA DE SEGURIDAD HOGAREÑA JUNTO A VECINOS DEL BARRIO 18 DE SEPTIEMBRE