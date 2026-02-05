LAGUNA BLANCA SE ADJUDICA SU PRIMER PROYECTO ENAP IMPULSA PARA FORTALECER LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

La Novena Compañía de Bomberos "Bomba Laguna Blanca", y el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, realizaron ayer el acto de cierre del proyecto "Fortalecimiento Operativo y Seguridad para la Novena Compañía Bomba Laguna Blanca", iniciativa financiada a través del Fondo Concursable ENAP Impulsa Magallanes 2025, por un monto de $6.263.550.

Este proyecto corresponde al primer proyecto adjudicado en la comuna de Laguna Blanca desde la creación del Fondo ENAP Impulsa Magallanes, constituyéndose en un hito relevante para el fortalecimiento del servicio bomberil en el territorio. La iniciativa tuvo como propósito abordar necesidades concretas de la Compañía, orientadas al ordenamiento del cuartel, el correcto almacenamiento y ventilación del Equipo de Protección Personal (EPP), y el fortalecimiento de la capacidad operativa y de abastecimiento de combustible para enfrentar emergencias en un territorio extenso.

La inversión asociada a este proyecto asciende a un monto que triplica el presupuesto anual de la Novena Compañía, lo que permitió concretar mejoras que, en condiciones normales, una compañía de bomberos rural difícilmente podría ejecutar con recursos propios.

La Novena Compañía cumple un rol fundamental en la atención de emergencias en las comunas de Laguna Blanca y Río Verde, además de responder a incidentes en tramos de la Ruta 9, principal vía terrestre de la región, donde frecuentemente actúa como primera respuesta ante accidentes de tránsito y otras emergencias.

En términos concretos, el proyecto permitió la adquisición de racks metálicos abiertos para el ordenamiento y ventilación del EPP, favoreciendo la correcta conservación de equipos de alto valor, así como la instalación de un estanque de combustible certificado, que entrega mayor autonomía operativa a la Compañía, considerando que la bencinera más cercana se encuentra a aproximadamente 50 kilómetros, y la ciudad de Punta Arenas a 100 kilómetros.

Actualmente, la Novena Compañía está conformada por 26 voluntarios provenientes de las comunas de Laguna Blanca y Río Verde, junto a una Brigada Juvenil integrada por nueve brigadieres, reflejando un proceso de fortalecimiento institucional y de proyección del servicio bomberil en el territorio.

El acto de cierre contó con la presencia del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, Patricio Cárdenas Agoni; el Alcalde de la comuna de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González; la Alcaldesa de la comuna de Río Verde, Tatiana Vázquez Barrientos; y representantes de ENAP, encabezados por su Jefe de Comunidades, Alfonso Pacheco, quienes valoraron el impacto del proyecto en el fortalecimiento del servicio bomberil rural.

​

