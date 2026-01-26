Punta Arenas,
26 de enero de 2026

ALTA PRESENCIA FEMENINA Y BICAMPEONATO DE RENÉ CUEVAS MARCARON LA QUINTA COMPETENCIA DE ESQUILA EN LAGUNA BLANCA

Comunicado de prensa.

esquilalagunablanca2026

En el marco de la 32ª versión del Festival de la Esquila, la comuna de Laguna Blanca fue escenario de la quinta competencia de esquila, una jornada que combinó alto nivel técnico, identidad rural y una participación femenina histórica, consolidando este certamen como un espacio de proyección del oficio.

En la categoría Expertos, el primer lugar fue para René Cuevas, oriundo de Temuco, quien se consagró bicampeón tras repetir el triunfo obtenido el año pasado. El segundo lugar lo obtuvo Jana Sinova, representante de la República Checa, quien además marcó un hito al convertirse en la primera mujer en competir en la categoría Experto en este certamen de la comuna.

El tercer lugar fue para Álvaro Oyarzún, mientras que el cuarto puesto quedó en manos de Pablo Coñuecar.

En la categoría Carancho (aprendices), la competencia destacó desde su inicio por la activa participación femenina, con la presencia de Mariabelén Khunsh, Luisa Díaz, Danisa Paredes y Jacqueline Paredes, reflejando un recambio generacional diverso y en crecimiento.

El primer lugar fue para Iván Leuquén, representante local; el segundo lugar lo obtuvo Scott McLean, proveniente de Nueva Zelanda; y el tercer lugar fue para Luisa Ojeda.

El jurado estuvo integrado por Arsenio Saihueque, referente de la esquila a tijera de la provincia de Chubut, Argentina; Juan Ilnao, representante local; y Valeria Tafra, secretaria de la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y ganadera de esa provincia.

Más allá de los podios y los premios en indumentaria, la quinta competencia de esquila de Laguna Blanca se consolidó como una instancia donde los competidores pueden medirse, aprender y proyectarse, pero también como un espacio para mostrar a sus familias y a la comunidad el trabajo que realizan en estancias muchas veces alejadas, poniendo en valor un oficio esencial para la ganadería patagónica y reafirmando el sentido comunitario del Festival de la Esquila.



SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

ALTA PRESENCIA FEMENINA Y BICAMPEONATO DE RENÉ CUEVAS MARCARON LA QUINTA COMPETENCIA DE ESQUILA EN LAGUNA BLANCA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ALTA PRESENCIA FEMENINA Y BICAMPEONATO DE RENÉ CUEVAS MARCARON LA QUINTA COMPETENCIA DE ESQUILA EN LAGUNA BLANCA

CONOCE LA PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA A LA CHILENA 2026 EN VILLA CERRO CASTILLO

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

franciscoariaslarrain

EL CAPITÁN DE NAVÍO LT ARIAS ASUME LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS DE LA ARMADA DE CHILE

