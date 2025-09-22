Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de septiembre de 2025

DGA MAGALLANES ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES NUEVOS POZOS PARA EL MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS COMUNAS DE TORRES DEL PAINE Y LAGUNA BLANCA

En ejecución se encuentran otros 7 pozos en las comunas de Torres del Paine, Laguna Blanca, Natales, San Gregorio, Primavera y Porvenir.

SHAC CABEZA DE MAR

​La Dirección Regional de Aguas del MOP Magallanes anunció en abril de este año la ampliación de la red de monitoreo de aguas subterráneas con 10 estaciones más ubicadas en las comunas de Torres del Paine, Natales, Laguna Blanca, San Gregorio, Primavera y Porvenir.

 
Actualmente 7 de ellas se encuentran en proceso de construcción por un monto de $467.264.210, y recientemente adjudicó la construcción de las otras 3 ubicadas en las comunas de Torres del Paine y Laguna Blanca por un total de $239.388.135 a la empresa Tau Perforaciones SpA.

 
Lorena Olivares, directora regional de Aguas, indicó que “una vez que los pozos estén terminados, habilitaremos estas estaciones piezométricas con instrumental DGA que nos permitirá identificar variaciones de descenso y recuperación de los acuíferos, manteniendo un control de su estado y con reportes en línea”.

 
Las nuevas estaciones medirán las aguas subterráneas de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común (SHAC) lagos Sarmiento y Pehoé, río Las Chinas y lago del Toro en la comuna de Torres del Paine; SHAC río Boleadores en la comuna de Natales; SHACs río El Zurdo, laguna Cabeza de Mar y laguna Blanca, comuna de Laguna Blanca; SHAC Chorrillo Kimiri Aike, comuna de San Gregorio; SHAC río Cullen, comuna de Primavera; y SHAC lago Los Patos, comuna de Porvenir.

 
El SEREMI MOP, José Luis Hernández, sostuvo que “estamos preocupados de avanzar en seguridad hídrica tanto ampliando la red hidrométrica regional como impulsando la gestión integrada de recursos hídricos a través de la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos en cuencas costeras entre Seno Andrew y Río Hollemberg y la ejecución del Plan Estratégico de Recursos Hídricos para esta cuenca, porque sólo así vamos a estar en condiciones de proteger y conservar las aguas de nuestra región para consumo humano, preservación ecosistémica, actividad productiva y resiliencia ante efectos del cambio climático”.

 
Hoy en día la red hidrométrica de la DGA Magallanes la conforman 75 estaciones meteorológicas, 48 estaciones fluviométricas, 12 estaciones de nivel de lagos y lagunas, 10 estaciones glaciológicas y 13 estaciones de nivel de pozos, además de los 57 puntos de monitoreo de calidad de aguas

 
Como parte de la ampliación de la red hidrométrica, está por finalizar la construcción de una estación fluviométrica en la desembocadura del río Geikie en la comuna de Torres del Paine; y en los próximos días comenzará la construcción de la estación meteorológica de Puerto Edén en la comuna de Natales. Asimismo, de los trabajos de conservación programados para tener en óptimas condiciones 60 estaciones de diversa índole, éstos registran un 50% de avance en su ejecución.




balancesaludfiestaspatrias

18 SEGURO: MÁS DE 170 FISCALIZACIONES REALIZÓ LA SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES PREVIO Y DURANTE FIESTAS PATRIAS 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Leer Más

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

Balance Fiestas Patrias 2 (2)
nuestrospodcast
SHAC CABEZA DE MAR

DGA MAGALLANES ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES NUEVOS POZOS PARA EL MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS COMUNAS DE TORRES DEL PAINE Y LAGUNA BLANCA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
DIRECTIVA AGIA MAGALLANES

AGIA YA PREPARA LA EXPO MAGALLANES 2026

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
PN 2

DANOR QUINTEROS SE PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS CON IMPERDIBLE CONCIERTO DE PIANO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
traje-de-huasa-elegante-750x400

LO QUE NO SABÍAS DEL ORIGEN DEL TRAJE DE HUASA "ELEGANTE": NO ES TAN ANTIGUO COMO SE PIENSA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250